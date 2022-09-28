Латвия вводит режим чрезвычайного положения на границе с Россией из-за мобилизации

Режим ЧС вводится на территории Алуксненского, Балвского и Лудзенского районов, срок действия – три месяца. Также закрывается пункт пропуска "Педедзе" для дальнейшего уменьшения потока граждан России, а Госпогранслужбе поручено усилить пограничный надзор и проверку граждан России, привлекая дополнительные ресурсы других служб.
Власти Латвии отмечают, что в настоящее время ситуация на латвийско-российской границе стабильная, спокойная и находится под строгим контролем, однако в связи с объявленной в России мобилизацией количество россиян, желающих покинуть свою страну, значительно возросло.
"Мы разработали и утвердили в правительстве планы действий разного уровня, в зависимости от количества мигрантов. Граница уже находится под усиленным наблюдением, чтобы предотвратить любые попытки ее незаконного пересечения. Однако есть риск, что количество мигрантов может увеличиться. Чтобы пограничники в случае необходимости могли срочно привлечь дополнительные ресурсы – Государственную полицию, Службу государственной безопасности и Национальные вооруженные силы, – необходимо объявить чрезвычайное положение на границе и принять меры предосторожности заранее, не дожидаясь обострения ситуации", – цитирует пресс-служба правительства министра внутренних дел Кристапса Эклонса.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил, что подписал указ о частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время российские СМИ сообщали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.
Шойгу и Путин утверждали, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт. Однако в указе это не задокументировано, и даже местные власти в РФ признают, что мобилизуют и "граждан, которые не должны призываться".
После объявления Путиным о мобилизации в несколько раз выросли цены на авиабилеты из РФ. На автомобильных КПП на границе России с рядом стран возникли пробки из-за большого количества желающих уехать. В частности, большие скопления машин наблюдались на границе с Финляндией, Монголией, Казахстаном, Грузией.
Страны Балтии и Польша еще с 19 сентября закрыли въезд россиянам с краткосрочными шенгенскими визами, кроме ряда исключений.