Латвия вводит режим чрезвычайного положения на границе с Россией из-за мобилизации

Режим ЧС вводится на территории Алуксненского, Балвского и Лудзенского районов, срок действия – три месяца. Также закрывается пункт пропуска "Педедзе" для дальнейшего уменьшения потока граждан России, а Госпогранслужбе поручено усилить пограничный надзор и проверку граждан России, привлекая дополнительные ресурсы других служб.

Власти Латвии отмечают, что в настоящее время ситуация на латвийско-российской границе стабильная, спокойная и находится под строгим контролем, однако в связи с объявленной в России мобилизацией количество россиян, желающих покинуть свою страну, значительно возросло.

"Мы разработали и утвердили в правительстве планы действий разного уровня, в зависимости от количества мигрантов. Граница уже находится под усиленным наблюдением, чтобы предотвратить любые попытки ее незаконного пересечения. Однако есть риск, что количество мигрантов может увеличиться. Чтобы пограничники в случае необходимости могли срочно привлечь дополнительные ресурсы – Государственную полицию, Службу государственной безопасности и Национальные вооруженные силы, – необходимо объявить чрезвычайное положение на границе и принять меры предосторожности заранее, не дожидаясь обострения ситуации", – цитирует пресс-служба правительства министра внутренних дел Кристапса Эклонса.