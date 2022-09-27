Возле российско-грузинской границы пройдет акция протеста – грузинское СМИ

Акцию анонсирует грузинское оппозиционное движение "Дроа", она начнется 28 сентября в 15.00.
Как заявили организаторы протеста, беспрецедентный поток въезжающих в Грузию российских граждан "увеличивает риски для национальной безопасности и экономики". Кроме того , по их мнению, страна не готова справиться с потоком мигрантов".
В то же время глава минобороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе заявил, что власти не видят угроз военной агрессии в связи с частичной мобилизацией, объявленной в России. Министр отметил, что в пограничных пунктах пропуска ужесточен контроль: всех прибывших опрашивают, "куда они направляются и с какими средствами".
Россия, в свою очередь, планирует развернуть на границе с Грузией мобилизационный пункт для призыва убегающих из страны россиян.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил, что подписал указ об объявлении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек.
После объявления Путиным о мобилизации, в несколько раз выросли цены на авиабилеты из РФ. На автомобильных КПП на границе России с рядом стран возникли пробки из-за большого количества желающих уехать. В частности, большие скопления машин наблюдались на границе с Финляндией, Монголией и Грузией.
Американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies опубликовала сделанный 25 сентября спутниковый снимок, на котором видна большая пробка на границе России и Грузии.
27 сентября пресс-служба Главного управления МВД Северной Осетии сообщила, что Россия развернет на границе с Грузией мобилизационный пункт для призыва убегающих из страны россиян.