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Возле российско-грузинской границы пройдет акция протеста – грузинское СМИ

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Организаторы акции протеста считают, что Грузия не справится с потоком мигрантов
Организаторы акции протеста считают, что Грузия не справится с потоком мигрантов
Фото: Maxar Technologies / Twitter

В Грузии на границе с Россией состоится акция протеста против потока россиян, которые хотят попасть в страну. Об этом 27 сентября сообщило грузинское издание "Грузия Online".

Акцию анонсирует грузинское оппозиционное движение "Дроа", она начнется 28 сентября в 15.00.

Как заявили организаторы протеста, беспрецедентный поток въезжающих в Грузию российских граждан "увеличивает риски для национальной безопасности и экономики". Кроме того , по их мнению, страна не готова справиться с потоком мигрантов". 

В то же время глава минобороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе заявил, что власти не видят угроз военной агрессии в связи с частичной мобилизацией, объявленной в России. Министр отметил, что в пограничных пунктах пропуска ужесточен контроль: всех прибывших опрашивают, "куда они направляются и с какими средствами".

Россия, в свою очередь, планирует развернуть на границе с Грузией мобилизационный пункт для призыва убегающих из страны россиян.

Контекст:

21 сентября президент России Владимир Путин объявил, что подписал указ об объявлении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек.

После объявления Путиным о мобилизации, в несколько раз выросли цены на авиабилеты из РФ. На автомобильных КПП на границе России с рядом стран возникли пробки из-за большого количества желающих уехать. В частности, большие скопления машин наблюдались на границе с ФинляндиейМонголией и Грузией.

Американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies опубликовала сделанный 25 сентября спутниковый снимок, на котором видна большая пробка на границе России и Грузии.

27 сентября пресс-служба Главного управления МВД Северной Осетии сообщила, что Россия развернет на границе с Грузией мобилизационный пункт для призыва убегающих из страны россиян.

Теги: Россия, Грузия, автомобили, протесты, граница, мобилизация, мигранты, Джуаншер Бурчуладзе
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