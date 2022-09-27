Возле российско-грузинской границы пройдет акция протеста – грузинское СМИ

Организаторы акции протеста считают, что Грузия не справится с потоком мигрантов Фото: Maxar Technologies / Twitter

Акцию анонсирует грузинское оппозиционное движение "Дроа", она начнется 28 сентября в 15.00.

Как заявили организаторы протеста, беспрецедентный поток въезжающих в Грузию российских граждан "увеличивает риски для национальной безопасности и экономики". Кроме того , по их мнению, страна не готова справиться с потоком мигрантов".

В то же время глава минобороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе заявил, что власти не видят угроз военной агрессии в связи с частичной мобилизацией, объявленной в России. Министр отметил, что в пограничных пунктах пропуска ужесточен контроль: всех прибывших опрашивают, "куда они направляются и с какими средствами".

Россия, в свою очередь, планирует развернуть на границе с Грузией мобилизационный пункт для призыва убегающих из страны россиян.