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Минобороны Грузии не видит угроз военной агрессии в связи с частичной мобилизацией в РФ

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Джуаншер Бурчуладзе отметил, что сегодня ужесточен контроль на пограничных пунктах пропуска в Грузию
Джуаншер Бурчуладзе отметил, что сегодня ужесточен контроль на пограничных пунктах пропуска в Грузию
Фото: EPA

Глава минобороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе заявил, что власти не видят угроз военной агрессии в связи с частичной мобилизацией, объявленной в России. Об этом сообщили 27 сентября "Новости-Грузия".

На вопрос журналистов о появлении российской военной техники у пункта пропуска "Верхний Ларс" на границе с Грузией министр отметил, что это "внутренний вопрос России", а в мобилизации Грузия не видит "содержащих военную агрессию угроз".

По словам Бурчуладзе, риски, связанные с резким количеством прибывающих в Грузию россиян, теоретически существовали всегда.

"Если спросить меня на индивидуальном уровне, все ли граждане России добросовестны или нет, то этот риск был и до этой ситуации", – заявил он.

Министр отметил, что сегодня ужесточен контроль на пограничных пунктах пропуска – всех прибывших опрашивают, "куда они направляются, с какими средствами и т.д.".

Контекст:

21 сентября президент России Владимир Путин объявил, что подписал указ об объявлении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек.

После объявления Путиным о мобилизации, в несколько раз выросли цены на авиабилеты из РФ. На автомобильных КПП на границе России с рядом стран возникли пробки из-за большого количества желающих уехать. В частности, большие скопления машин наблюдались на границе с ФинляндиейМонголией и Грузией.

Американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies опубликовала сделанный 25 сентября спутниковый снимок, на котором видна большая пробка на границе России и Грузии.

27 сентября пресс-служба Главного управления МВД Северной Осетии сообщила, что Россия развернет на границе с Грузией мобилизационный пункт для призыва убегающих из страны россиян.

Теги: Россия, Грузия, граница, мобилизация, агрессия, Минобороны, Джуаншер Бурчуладзе
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