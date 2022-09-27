Минобороны Грузии не видит угроз военной агрессии в связи с частичной мобилизацией в РФ

Джуаншер Бурчуладзе отметил, что сегодня ужесточен контроль на пограничных пунктах пропуска в Грузию Фото: EPA

На вопрос журналистов о появлении российской военной техники у пункта пропуска "Верхний Ларс" на границе с Грузией министр отметил, что это "внутренний вопрос России", а в мобилизации Грузия не видит "содержащих военную агрессию угроз".

По словам Бурчуладзе, риски, связанные с резким количеством прибывающих в Грузию россиян, теоретически существовали всегда.

"Если спросить меня на индивидуальном уровне, все ли граждане России добросовестны или нет, то этот риск был и до этой ситуации", – заявил он.

Министр отметил, что сегодня ужесточен контроль на пограничных пунктах пропуска – всех прибывших опрашивают, "куда они направляются, с какими средствами и т.д.".