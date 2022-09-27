Минобороны Грузии не видит угроз военной агрессии в связи с частичной мобилизацией в РФ

На вопрос журналистов о появлении российской военной техники у пункта пропуска "Верхний Ларс" на границе с Грузией министр отметил, что это "внутренний вопрос России", а в мобилизации Грузия не видит "содержащих военную агрессию угроз".
По словам Бурчуладзе, риски, связанные с резким количеством прибывающих в Грузию россиян, теоретически существовали всегда.
"Если спросить меня на индивидуальном уровне, все ли граждане России добросовестны или нет, то этот риск был и до этой ситуации", – заявил он.
Министр отметил, что сегодня ужесточен контроль на пограничных пунктах пропуска – всех прибывших опрашивают, "куда они направляются, с какими средствами и т.д.".
21 сентября президент России Владимир Путин объявил, что подписал указ об объявлении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек.
После объявления Путиным о мобилизации, в несколько раз выросли цены на авиабилеты из РФ. На автомобильных КПП на границе России с рядом стран возникли пробки из-за большого количества желающих уехать. В частности, большие скопления машин наблюдались на границе с Финляндией, Монголией и Грузией.
Американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies опубликовала сделанный 25 сентября спутниковый снимок, на котором видна большая пробка на границе России и Грузии.
27 сентября пресс-служба Главного управления МВД Северной Осетии сообщила, что Россия развернет на границе с Грузией мобилизационный пункт для призыва убегающих из страны россиян.