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Боррель о Лаврове на заседании Совбеза ООН: Казался не воспринимающим реальность и живущим в параллельном мире

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Лавров пришел на заседание Совбеза ООН, только чтобы снова повторить известные тезисы российской пропаганды, отметили в Евросоюзе
Лавров пришел на заседание Совбеза ООН, только чтобы снова повторить известные тезисы российской пропаганды, отметили в Евросоюзе
Фото: EPA

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что поведение министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на недавних мероприятиях мирового уровня подтверждает глубокое неуважение его страны к международному сообществу. Об этом Боррель написал в блоге на сайте Европейской службы внешних связей 27 сентября.

По словам Борреля, основным вопросом заседания Совета Безопасности ООН была "подотчетность" – участники обсуждали жертв российской агрессии, которые заслуживают справедливости и возмещения ущерба.

"Во время этой встречи человек, который больше всех должен был слушать других министров иностранных дел – Сергей Лавров, российский министр, – вошел в комнату только для того, чтобы произнести свою сюрреалистическую и возмутительную речь, а затем сразу же вышел, как он это сделал и на недавней встрече министров иностранных дел G20 и на Региональном форуме АСЕАН. Во время своего выступления на совете Лавров извергал хорошо известную российскую пропаганду, пытаясь оправдать неоправдываемое абсурдными обвинениями в отношении так называемого "нацистского" режима в Украине. Он казался не воспринимающим реальность и живущим в параллельной вселенной", – рассказал глава дипломатии ЕС.

Боррель подчеркнул, что, хотя РФ является постоянным членом Совета Безопасности ООН, позиция министра иностранных дел России в Нью-Йорке "подтверждает глубокое неуважение его страны к международному сообществу, многосторонним институтам и международному порядку, основанному на правилах".

"Это презрение уже было ясно выражено в решении [президента РФ] Владимира Путина обострить конфликт в середине недели высокого уровня Организации Объединенных Наций с фиктивными референдумами для аннексии части Украины, мобилизацией не менее 300 тыс. человек, усилением своей агрессии против этой страны и угрозами применения оружия массового поражения", – отметил Боррель.

В то же время, по его словам, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба "с достоинством напомнил о страданиях украинского народа, вызванных российской агрессией".

Теги: Россия, Владимир Путин, ООН, Сергей Лавров, МИД России, Совет Безопасности ООН, G20, Дмитрий Кулеба, война России против Украины, Евросоюз, Жозеп Боррель, ЕС
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