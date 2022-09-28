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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боррель: Морально и политически Россия уже проиграла войну и все больше проигрывает ее и на поле боя

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Боррель: Хотим ли мы глобального верховенства закона или хотим закона джунглей? Верим ли мы в сферы влияния или в свободный выбор суверенных государств?
Боррель: Хотим ли мы глобального верховенства закона или хотим закона джунглей? Верим ли мы в сферы влияния или в свободный выбор суверенных государств?
Фото: EPA

Среди мировых политиков существует глобальный консенсус о недопустимости применения оружия массового поражения, эту позицию разделяет в том числе и Китай, однако президент РФ Владимир Путин продолжает эскалацию агрессии в Украине. Об этом верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель написал в блоге на сайте Европейской службы внешних связей 27 сентября.

"Морально и политически Россия действительно уже проиграла войну и все больше проигрывает ее и на поле боя. Однако, к сожалению, президент Путин продолжает свой опасный путь эскалации. Он пытается запугать Украину и все страны, которые поддерживают Украину", – написал дипломат.

По его мнению, эти попытки потерпят неудачу, как и другие, предпринятые Россией в последние месяцы, но еще множество людей может погибнуть прежде, чем президент РФ решит прекратить огонь.

Боррель подчеркнул, что эта война "гораздо больше, чем война в Европе": Россия втягивает мир в экономический спад и глобальный продовольственный кризис, также под вопрос ставятся принципы глобального мироустройства.

"На карту поставлена защита более слабых государств от более сильных. Хотим ли мы глобального верховенства закона или хотим закона джунглей? Верим ли мы в сферы влияния или в свободный выбор суверенных государств?" – спросил дипломат.

Он призвал всех мировых лидеров направить России четкий и единый сигнал о неприемлемости применения оружия массового поражения ни при каких обстоятельствах.

"Мне было приятно, что в ходе нашей двусторонней встречи к нашей позиции присоединился министр иностранных дел Китая в том числе. Судя по тому, что я слышал в Совбезе ООН и во время моих различных двусторонних встреч, похоже, существует глобальный консенсус, на который мы должны опираться", – отметил он.

По оценке Борреля, Россия в результате своих действий за последние несколько недель оказалась заметно более изолированной в международном сообществе.

"Теперь международное сообщество должно заставить Россию прекратить эту войну, ни при каких обстоятельствах не применять оружие массового уничтожения и обеспечить привлечение России к ответственности за свои действия", – подчеркнул глава дипломатии ЕС.

Контекст:

21 сентября Путин в своем обращении заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие. В то же время президент отметил, что "нельзя заглянуть Путину в голову", поэтому риски, что ядерный удар может быть нанесен, есть.

Главное управление разведки Минобороны Украины не исключило применение Россией ядерного оружия. В ведомстве подчеркнули, что такие действия могут иметь последствия и для других стран.

22 сентября издание The Washington Post сообщило: между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины. Эту информацию подтвердил позже советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News подтвердил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия.

Теги: Владимир Путин, Китай, ядерное оружие, Совет Безопасности ООН, война России против Украины, Евросоюз, Жозеп Боррель, ЕС
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