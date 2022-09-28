Боррель: Морально и политически Россия уже проиграла войну и все больше проигрывает ее и на поле боя

Боррель: Хотим ли мы глобального верховенства закона или хотим закона джунглей? Верим ли мы в сферы влияния или в свободный выбор суверенных государств? Фото: EPA

"Морально и политически Россия действительно уже проиграла войну и все больше проигрывает ее и на поле боя. Однако, к сожалению, президент Путин продолжает свой опасный путь эскалации. Он пытается запугать Украину и все страны, которые поддерживают Украину", – написал дипломат.

По его мнению, эти попытки потерпят неудачу, как и другие, предпринятые Россией в последние месяцы, но еще множество людей может погибнуть прежде, чем президент РФ решит прекратить огонь.

Боррель подчеркнул, что эта война "гораздо больше, чем война в Европе": Россия втягивает мир в экономический спад и глобальный продовольственный кризис, также под вопрос ставятся принципы глобального мироустройства.

"На карту поставлена защита более слабых государств от более сильных. Хотим ли мы глобального верховенства закона или хотим закона джунглей? Верим ли мы в сферы влияния или в свободный выбор суверенных государств?" – спросил дипломат.

Он призвал всех мировых лидеров направить России четкий и единый сигнал о неприемлемости применения оружия массового поражения ни при каких обстоятельствах.

"Мне было приятно, что в ходе нашей двусторонней встречи к нашей позиции присоединился министр иностранных дел Китая в том числе. Судя по тому, что я слышал в Совбезе ООН и во время моих различных двусторонних встреч, похоже, существует глобальный консенсус, на который мы должны опираться", – отметил он.

По оценке Борреля, Россия в результате своих действий за последние несколько недель оказалась заметно более изолированной в международном сообществе.

"Теперь международное сообщество должно заставить Россию прекратить эту войну, ни при каких обстоятельствах не применять оружие массового уничтожения и обеспечить привлечение России к ответственности за свои действия", – подчеркнул глава дипломатии ЕС.