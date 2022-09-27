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Родителям Путина на кладбище принесли записку: "Ваш сын безобразно себя ведет"

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Питерские антивоенные активистки "пожаловались" родителям Путина на плохое поведение их сына
Питерские антивоенные активистки "пожаловались" родителям Путина на плохое поведение их сына
Фото: EPA

Активистки в Санкт-Петербурге (РФ) оставили "обращение" к родителям президента России Владимира Путина, стилизованное под запись в школьном дневнике. Об этом 27 сентября сообщил Telegram-канал "Феминистское Антивоенное Сопротивление".

"Сегодня утром неопознанная группа лиц обратилась к родителям одного мальчика с требованием принять воспитательные меры в отношении своего сына. Обращение оставлено на Серафимовском кладбище", – сказано в сообщении.

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Фото: Феминистское Антивоенное Сопротивление / Telegram

В посте обнародованы фотографии плаката, оформленного в виде страницы из дневника, который размещен рядом с надгробной плитой с именами Марии и Владимира Путиных. 

"Уважаемые родители! Ваш сын безобразно себя ведёт! Прогуливает уроки истории, дерётся с соседями по парте, угрожает взорвать всю школу! Примите меры!" – такой текст вместе с флагом РФ появился на могиле родителей президента страны-агрессора.

Контекст:

21 сентября Путин в видеообращении рассказал, что подписал указ об объявлении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Официально в РФ заявляют о намерении мобилизовать около 300 тыс. человек, но российские СМИ называют цифры от 1 млн до 1,2 млн человек.

Кроме того, российский лидер заявил о готовности применить ядерное оружие. Он сказал, что при угрозе территориальной целостности России она готова использовать все имеющиеся у нее средства защиты. По его словам, страны Запада устроили "ядерный шантаж" в отношении РФ.

В этом же обращении Путин предупредил, что Россия поддержит "референдумы" о вхождении оккупированных территорий Украины в состав РФ и признает их результаты.

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