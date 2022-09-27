Родителям Путина на кладбище принесли записку: "Ваш сын безобразно себя ведет"

"Сегодня утром неопознанная группа лиц обратилась к родителям одного мальчика с требованием принять воспитательные меры в отношении своего сына. Обращение оставлено на Серафимовском кладбище", – сказано в сообщении.

Фото: Феминистское Антивоенное Сопротивление / Telegram

В посте обнародованы фотографии плаката, оформленного в виде страницы из дневника, который размещен рядом с надгробной плитой с именами Марии и Владимира Путиных.

"Уважаемые родители! Ваш сын безобразно себя ведёт! Прогуливает уроки истории, дерётся с соседями по парте, угрожает взорвать всю школу! Примите меры!" – такой текст вместе с флагом РФ появился на могиле родителей президента страны-агрессора.