Родителям Путина на кладбище принесли записку: "Ваш сын безобразно себя ведет"

"Сегодня утром неопознанная группа лиц обратилась к родителям одного мальчика с требованием принять воспитательные меры в отношении своего сына. Обращение оставлено на Серафимовском кладбище", – сказано в сообщении.
В посте обнародованы фотографии плаката, оформленного в виде страницы из дневника, который размещен рядом с надгробной плитой с именами Марии и Владимира Путиных.
"Уважаемые родители! Ваш сын безобразно себя ведёт! Прогуливает уроки истории, дерётся с соседями по парте, угрожает взорвать всю школу! Примите меры!" – такой текст вместе с флагом РФ появился на могиле родителей президента страны-агрессора.
21 сентября Путин в видеообращении рассказал, что подписал указ об объявлении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Официально в РФ заявляют о намерении мобилизовать около 300 тыс. человек, но российские СМИ называют цифры от 1 млн до 1,2 млн человек.
Кроме того, российский лидер заявил о готовности применить ядерное оружие. Он сказал, что при угрозе территориальной целостности России она готова использовать все имеющиеся у нее средства защиты. По его словам, страны Запада устроили "ядерный шантаж" в отношении РФ.
В этом же обращении Путин предупредил, что Россия поддержит "референдумы" о вхождении оккупированных территорий Украины в состав РФ и признает их результаты.