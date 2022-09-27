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"Идеальная иллюстрация слова "вранье" в словаре". Подоляк показал нарезку лжи Путина из интервью разных лет

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В одном видео собрана часть заявлений Путина, которые не соответствовали реальности
В одном видео собрана часть заявлений Путина, которые не соответствовали реальности
Фото: EPA

Президент РФ Владимир Владимир Путин лжет "всегда, везде и во всем", заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Видео, подтверждающее его слова, он опубликовал в Twitter.

По его словам, Путин является "идеальной иллюстрацией слова "вранье" в Оксфордском словаре".

"Всегда, везде, во всем. Кто-то в мире хочет продолжать жить в кровавом сумасшествии с непредсказуемыми последствиями? Тогда продолжайте верить ему", – написал Подоляк.

Советник главы ОП опубликовал нарезку из интервью Путина разных лет.

В них президент РФ сначала говорил, что Крым не является спорной территорией, а Россия "давно признала границы сегодняшней Украины", позднее утверждал, что во время аннексии полуострова якобы не было российских военных, только "силы местной самообороны", потом говорил, что российские солдаты встали "за спиной самообороны Крыма", и в итоге признавал, что "конечно, наши вооруженные силы блокировали Вооруженные силы Украины в Крыму". 

Также Путин призывал "не верить тем, кто кричит, что за Крымом последуют другие регионы", заверял, что РФ "не хочет раздела Украины"; утверждал, что для "специальной военной операции" не будут призываться резервисты из запаса, и т.д.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В мае 2014 года были проведены "референдумы" в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, по итогам которых террористы объявили о "государственной самостоятельности" и "независимости от Украины".

24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину, в ходе которого оккупировала еще часть территории Украины. Войну в России называют "специальной военной операцией", а ее целями декларируют "демилитаризацию и денацификацию Украины".  

21 сентября Путин объявил частичную мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. В этой же речи он заявил о готовности применить ядерное оружие.

С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей Украины прошли псевдореферендумы о присоединении регионов к России.

Теги: Владимир Путин, Крым, референдум, оккупация, мобилизация, аннексия, блокада, война России против Украины, Михаил Подоляк
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