"Идеальная иллюстрация слова "вранье" в словаре". Подоляк показал нарезку лжи Путина из интервью разных лет

По его словам, Путин является "идеальной иллюстрацией слова "вранье" в Оксфордском словаре".

"Всегда, везде, во всем. Кто-то в мире хочет продолжать жить в кровавом сумасшествии с непредсказуемыми последствиями? Тогда продолжайте верить ему", – написал Подоляк.

Путін В. В.... Ідеальна ілюстрація слова «брехня» в Оксфордському словнику. Завжди, скрізь, у всьому… Чи хтось у світі ще хоче продовжувати жити в кривавому божевіллі з непередбачуваними наслідками? Тоді продовжуйте йому вірити. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 27, 2022

Советник главы ОП опубликовал нарезку из интервью Путина разных лет.

Vladimir Putin...Flawless lie. Always, everywhere, in everything...If you want to continue living in a bloody madness with unpredictable consequences — keep believing him. pic.twitter.com/WXR0sRw3Py — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 27, 2022

В них президент РФ сначала говорил, что Крым не является спорной территорией, а Россия "давно признала границы сегодняшней Украины", позднее утверждал, что во время аннексии полуострова якобы не было российских военных, только "силы местной самообороны", потом говорил, что российские солдаты встали "за спиной самообороны Крыма", и в итоге признавал, что "конечно, наши вооруженные силы блокировали Вооруженные силы Украины в Крыму".

Также Путин призывал "не верить тем, кто кричит, что за Крымом последуют другие регионы", заверял, что РФ "не хочет раздела Украины"; утверждал, что для "специальной военной операции" не будут призываться резервисты из запаса, и т.д.