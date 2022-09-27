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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Данилов: Чем дольше кремлевский режим оттягивает переговоры – тем хуже условия и больше суммы

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Данилов призвал РФ как можно скорее начать переговоры по выплате Украине репараций
Данилов призвал РФ как можно скорее начать переговоры по выплате Украине репараций
Фото: president.gov.ua

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил 27 сентября в Twitter, что Украина никогда не была против переговоров с РФ, если они будут касаться контрибуций и репараций Украине.

"Чем дольше кремлевский режим оттягивает эти переговоры – тем хуже условия и больше суммы. Задания по деоккупации Украины и дефрагментации России будут выполнены в полном объеме согласно планам и графикам", – пообещал Данилов.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. В феврале – марте состоялось четыре очных раунда, также делегации встречались в видеоформате.

Переговорный процесс приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины 17 мая.

В Кремле неоднократно требовали капитуляции и принятия условий РФ. Президент России Владимир Путин заявил 7 июля, что РФ "всерьез пока еще ничего не начинала" в войне против Украины, но при этом не отказывается от мирных переговоров.

В интервью CNN, которое вышло 11 сентября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас не видит возможностей для переговоров с Путиным.

В этот же день министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что условия, при которых Украина будет согласна начать переговоры с Россией, изменились – Киев теперь не рассматривает возможности переговоров, если войска РФ будут отведены только на позиции до 24 февраля, когда началось полномасштабное вторжение. Речь идет о международно признанных границах Украины по состоянию на 1991 год.

Теги: Россия, Владимир Путин, СНБО, Кремль, оккупация, переговоры, Алексей Резников, вторжение, Владимир Зеленский, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Алексей Данилов, репарации, Danilov, российские оккупанты, деоккупация
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