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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кремль хочет создать из оккупированных территорий Украины "Крымский федеральный округ" и назначить Рогозина полпредом – СМИ

Рогозин может стать представителем Путина на территориях, которые РФ хочет аннексировать
Рогозин может стать представителем Путина на территориях, которые РФ хочет аннексировать
Фото: EPA

Бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин может стать полномочным представителем президента России в "Крымском федеральном округе", в который РФ собирается объединить оккупированные территории Украины после псевдореферендумов. Об этом сообщили "Ведомости" со ссылкой на источники.

По информации источника в Совете Федерации РФ, предполагается, что в "округ" войдут, кроме Крыма, территории, контролируемые оккупантами и боевиками "ДНР" и "ЛНР", в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях. 

Другой собеседник издания, близкий к Администрации президента РФ, заявил, что решение о назначении Рогозина может быть принято в ближайшие дни. В Кремле считают, что, учитывая "непростую ситуацию", возглавить новую структуру должен "политический тяжеловес".

Другой близкий к АП источник "Ведомостей" отметил, что Рогозина до сих пор не назначили ни на какую федеральную должность, а в предполагаемом новом "округе" "большой фронт работ, так что это вполне возможно". 

Спикер Кремля Дмитрий Песков, как и сам Рогозин, на запросы "Ведомостей" по поводу потенциального назначения экс-главы "Роскосмоса" не ответили. 

Контекст:

Рогозин является активным сторонником войны РФ против Украины. 

В июле 2022 года президент РФ Владимир Путин уволил Рогозина с поста главы Роскосмоса, который тот занимал с 2018 года.

За время его работы госкорпорация потеряла значительную часть рынка коммерческих пусков в космос, перестала быть монополистом в области доставки космонавтов на орбиту и, после начала войны с Украиной, разорвала сотрудничество с Европейским космическим агентством, пишет "Радио Свобода". В то же время, по его данным, за этот период в России значительно снизилась аварийность пусков.

В июле, после отставки Рогозина из Роскосмоса, "Медуза" писала со ссылкой на источники, что Рогозин может перейти на работу в Администрацию президента, и, возможно, "станет новым куратором Донбасса".

Бывший депутат Госдумы РФ, бизнесмен Илья Пономарев в августе отмечал "упорные слухи, что назначат Рогозина" на место "куратора по украинскому направлению", которое до этого занимал замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Теги: Россия, Крым, Луганская область, референдум, Донецкая область, Кремль, оккупация, Херсонская область, аннексия, Дмитрий Рогозин, Запорожская область, война России против Украины, назначение
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