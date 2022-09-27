Кремль хочет создать из оккупированных территорий Украины "Крымский федеральный округ" и назначить Рогозина полпредом – СМИ

По информации источника в Совете Федерации РФ, предполагается, что в "округ" войдут, кроме Крыма, территории, контролируемые оккупантами и боевиками "ДНР" и "ЛНР", в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.

Другой собеседник издания, близкий к Администрации президента РФ, заявил, что решение о назначении Рогозина может быть принято в ближайшие дни. В Кремле считают, что, учитывая "непростую ситуацию", возглавить новую структуру должен "политический тяжеловес".

Другой близкий к АП источник "Ведомостей" отметил, что Рогозина до сих пор не назначили ни на какую федеральную должность, а в предполагаемом новом "округе" "большой фронт работ, так что это вполне возможно".

Спикер Кремля Дмитрий Песков, как и сам Рогозин, на запросы "Ведомостей" по поводу потенциального назначения экс-главы "Роскосмоса" не ответили.