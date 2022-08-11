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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

"Идут упорные слухи, что назначат Рогозина". Пономарев рассказал, кто сейчас курирует украинское направление в Кремле

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Пономарев: Путин считал, что он Зеленского завербует, а Зеленский считал, что он Путина обаяет. И вот два одиночества встретились и ни хера не получилось
Пономарев: Путин считал, что он Зеленского завербует, а Зеленский считал, что он Путина обаяет. И вот два одиночества встретились – и ни хера не получилось
Фото: Илья Пономарев / Facebook

Наиболее точный ответ на вопрос: "Кто сегодня в России руководит украинским направлением?" – "Президент РФ Владимир Путин". Такое мнение в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал бывший депутат Госдумы РФ, бизнесмен Илья Пономарев.

Он отметил, что у Путина "всегда этот вопрос был разделен на разных людей": политическими темами долгое время занимался бывший помощником Путина Владислав Сурков, экономическими вопросами руководит замминистра экономики Сергей Назаров, силовыми – секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

"Причем там было традиционно разделено: ГРУшники курируют Луганск, а ФСБшники – Донецк. Это, опять-таки, стандартная путинская история: разделяй и властвуй, провоцируй конкуренцию между службами. И он это всегда делает. ГРУшники – в ведомстве [министра обороны РФ Сергея] Шойгу, получается. А ФСБ – в ведомстве Патрушева. Хотя, опять-таки, это все один политический клан", – пояснил Пономарев.

Кроме того, "украинским направлением" занимался замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, но в тех ситуациях, когда Путин хотел договориться, считает Пономарев.

"Я убежден, что в 2019–2020 годах Путин скорее хотел слить вот эти "ДНР" и "ЛНР" и каким-то образом поставить точку с запятой. Он считал, что [президент Украины Владимир] Зеленский – слабый президент, что с ним можно будет до чего-то договориться, на каких-то более-менее приемлемых условиях для России достичь компромисса", – рассказал политик.

По его словам, Сурков – "человек, который никогда не доходит до результата", а Козак, наоборот, "человек очень четкого проекта, у которого есть начало и есть конец", после которого тот уходит на другой проект. По мнению Пономарева, назначение Козака было "мощнейшим сигналом", что российские власти хотели договориться".

"Но здесь с нашей стороны было очень много политических и внутриполитических ограничений, которые не давали возможности это сделать. Не было четкой линии. Зеленский, я считаю, в некотором смысле переоценил свое личное обаяние. Путин считал, что он Зеленского завербует, а Зеленский считал, что он Путина обаяет. И вот два одиночества встретились – и ни хера не получилось. А после этого уже Путин отказывался от встреч, считал, что это ненадежные партнеры, кидалы, ни до чего невозможно договориться", – заявил Пономарев.

Теперь, отметил он, "украинским вопросом" в окружении Путина вместо Козака занимается первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

"Кириенко, думаю, хочет это с кем-то разделить. И поэтому сейчас идут упорные слухи, что назначат [экс-главу корпорации "Роскосмос" Дмитрия] Рогозина на то место, которое занимал Козак, и он будет "спецпредставителем" по этим территориям", – поделился Пономарев.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия велись между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролировали часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признавала своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

После саммита Путина и президента США Джо Байдена в Женеве Козак говорил о появлении надежды на урегулирование вооруженного конфликта на Донбассе.

24 февраля 2022 года Россия начала открытое полномасштабное вторжение в Украину.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Владимир Путин, Донбасс, Владислав Сурков, Илья Пономарев, Дмитрий Козак, Дмитрий Рогозин, Николай Патрушев, Сергей Кириенко, ДНР, война России против Украины, ЛНР, война на Донбассе, ОРДЛО
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