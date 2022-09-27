Литовцы свергли советский режим, украинцы свергли Януковича, а россияне могут свергнуть Путина – глава МИД Литвы

Ландсбергис напомнил о том, что Литва первой вышла из СССР, и о Революции достоинства в Украине, в результате которой из страны сбежал тогдашний президент Виктор Янукович.
"Литовцы свергли советский режим, украинцы свергли Януковича, иранские женщины восстали против жестокости иранского режима, а россияне могут свергнуть Путина. Давайте не будем недооценивать силу свободы", – написал Ландсбергис.
Ландсбергис в августе выступил за введение визовых ограничений в Европейском союзе для россиян. Он заявил, что решение об отмене туристических виз для россиян должно быть принято на уровне ЕС.
23 сентября глава МИД Литвы заявил, что его страна не будет предоставлять убежище россиянам, "бегущим от ответственности", так как они "должны остаться и сражаться против Путина".
Контекст:
Российские власти после 24 февраля 2022 года преследуют участников любых акций протеста, где выражается несогласие с полномасштабным вторжением РФ в Украину. Пик протестов пришелся на март – начало апреля.
21 сентября президент России Владимир Путин в видеообращении заявил, что подписал указ об объявлении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. В этой же речи он заявил о готовности применить ядерное оружие.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. Он утверждал, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт. Однако в указе эти ограничения не зафиксированы.
После обнародования указа по всей России начались акции против частичной мобилизации. По данным "ОВД-Инфо", на акциях 21 сентября были задержаны минимум 1330 человек в 42 городах, 24 сентября – 783 человека в 33 городах. Участились случаи поджогов военкоматов.
25 сентября в Дагестане прошли массовые митинги против мобилизации, около 120 человек были задержаны, против восьми из них открыли уголовные дела, сообщило "Кавказ.Реалии".