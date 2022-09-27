Литовцы свергли советский режим, украинцы свергли Януковича, а россияне могут свергнуть Путина – глава МИД Литвы

Ландсбергис напомнил о том, что Литва первой вышла из СССР, и о Революции достоинства в Украине, в результате которой из страны сбежал тогдашний президент Виктор Янукович.

"Литовцы свергли советский режим, украинцы свергли Януковича, иранские женщины восстали против жестокости иранского режима, а россияне могут свергнуть Путина. Давайте не будем недооценивать силу свободы", – написал Ландсбергис.

Lithuanians overthrew the Soviet regime, Ukrainians overthrew Yanukovich, Iranian women have risen up against the brutality of the Iranian regime and Russians can overthrow Putin. Let's not underestimate the power of freedom. — Gabrielius Landsbergis * (@GLandsbergis) September 27, 2022

Ландсбергис в августе выступил за введение визовых ограничений в Европейском союзе для россиян. Он заявил, что решение об отмене туристических виз для россиян должно быть принято на уровне ЕС.

23 сентября глава МИД Литвы заявил, что его страна не будет предоставлять убежище россиянам, "бегущим от ответственности", так как они "должны остаться и сражаться против Путина".