"Осуждение не положит конец геноциду". Глава МИД Литвы после новостей из Изюма призвал дать Украине оружие

Об этом Ландсбергис написал в Twitter 17 сентября после того, как в деоккупированном Изюме Харьковской области было найдено массовое захоронение украинцев со следами пыток на телах.

"Слова не смогли предотвратить массовые захоронения. Одно только осуждение не положит конец этому геноциду. Танки говорят громче слов. "Вооружи Украину сейчас" означает "сейчас", – написал министр.

Words failed to prevent mass graves. Condemnation alone won't bring this genocide to an end. Tanks speak louder than words. #ArmUkraineNow means now. — Gabrielius Landsbergis * (@GLandsbergis) September 17, 2022

Он использовал хештег #ArmUkraineNow – слоган глобальной кампании, которая началась в социальных сетях в апреле. Цель кампании — как можно скорее обеспечить украинскую армию необходимым вооружением, чтобы выгнать агрессора.

Война России против Украины. Главное (обновляется)