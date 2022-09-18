"Осуждение не положит конец геноциду". Глава МИД Литвы после новостей из Изюма призвал дать Украине оружие

Об этом Ландсбергис написал в Twitter 17 сентября после того, как в деоккупированном Изюме Харьковской области было найдено массовое захоронение украинцев со следами пыток на телах.
"Слова не смогли предотвратить массовые захоронения. Одно только осуждение не положит конец этому геноциду. Танки говорят громче слов. "Вооружи Украину сейчас" означает "сейчас", – написал министр.
Words failed to prevent mass graves. Condemnation alone won't bring this genocide to an end. Tanks speak louder than words. #ArmUkraineNow means now.— Gabrielius Landsbergis * (@GLandsbergis) September 17, 2022
Он использовал хештег #ArmUkraineNow – слоган глобальной кампании, которая началась в социальных сетях в апреле. Цель кампании — как можно скорее обеспечить украинскую армию необходимым вооружением, чтобы выгнать агрессора.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские захватчики заблокировали Изюм в начале марта. Город подвергался интенсивным обстрелам и авиаударам. По данным горсовета, более 80% инфраструктуры уничтожено. С начала апреля Изюм был оккупирован.
В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. В видеообращении вечером 11 сентября президент Украины Владимир Зеленский сказал, что украинские военные освобождают Изюм. 14 сентября Зеленский посетил деоккупированный Изюм.
15 сентября полиция сообщила, что в освобожденном городе найдено массовое захоронение. По данным правоохранителей, там около 455 могил. Точное количество тел в могилах пока неизвестно, так как эксгумация еще продолжается.
Среди тел гражданских, которые эксгумировали 16 сентября, есть несколько тел со связанными за спиной руками, а один человек похоронен с веревкой на шее, рассказал глава Харьковской ОВА. Обнаружено также захоронение военнослужащих: 17 человек, у части из них есть следы пыток, сказал Зеленский.
17 сентября среди тел в этих захоронениях нашли погибшего со связанными за спиной руками и отрезанными гениталиями.
Президент Украины 16 сентября в очередной раз призвал мировое сообщество признать РФ страной-спонсором терроризма. "Вы видели Бучу, Мариуполь, теперь Изюм. Сколько это может продолжаться? Сколько еще таких мест должны создать российские террористы, прежде чем мир их остановит?" – сказал он.
США, Евросоюз, Канада осудили зверства в Изюме, но о признании терроризма со стороны РФ не говорили.