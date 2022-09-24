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"Должны сражаться против Путина". Глава МИД Литвы заявил, что страна не будет предоставлять убежище россиянам, "бегущим от ответственности"

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Ландсбергис: Россияне должны остаться и сражаться. Против Путина
Ландсбергис: Россияне должны остаться и сражаться. Против Путина
Фото: EPA

Литва не будет принимать россиян, которые хотят "сбежать от ответственности". Об этом заявил министр иностранных дел страны Габриэлюс Ландсбергис в Twitter 23 сентября.

"Литва не будет предоставлять убежище тем, кто просто убегает от ответственности. Россияне должны остаться и сражаться. Против Путина", – заявил министр.

Контекст:

31 августа главы МИД стран ЕС договорились полностью остановить упрощенную процедуру выдачи виз россиянам. В то же время полного запрета выдачи виз не будет, поскольку по этому поводу нет единодушия стран ЕС, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Против полного запрета на выдачу виз российским туристам выступают ГерманияФранцияВенгрияКипр и Греция.

Совет Евросоюза 9 сентября одобрил решение, которое полностью приостанавливает действие соглашения об упрощении визового режима между Евросоюзом и Россией.

Из 25 стран Шенгенской зоны, которые до войны выдавали визы россиянам, 10 государств на национальном уровне перестали это делать с некоторыми исключениями.

Страны Балтии и Польша закрыли с 19 сентября въезд для граждан России, едущих с целью туризма, в том числе имеющих шенгенские визы, выданные третьими государствами.

22 сентября Норвегия приостановила действие соглашения об упрощении визового режима с РФ.

21 сентября президент России Владимир Путин в видеообращении заявил, что подписал указ об объявлении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину.

20 сентября, когда обращение Путина только анонсировалось, в российском сегменте Google увеличилось количество запросов о том, как уехать из РФ или получить отсрочку от армии, а на следующий день, уже после объявления Путиным о мобилизации, в несколько раз выросли цены на авиабилеты из РФ. На автомобильных КПП на границе России с рядом стран возникли пробки из-за большого количества желающих уехать. В частности, большие скопления машин наблюдаются на границе с ФинляндиейМонголией и Грузией.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Литва, мобилизация, Габриэлюс Ландсбергис, убежище, россияне
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