Норвегия приостановила соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией

На граждан России теперь распространяются обычные правила оформления документов, многократных виз, сборов и сроков оформления. Упрощенные правила в соглашении об упрощении визового режима не будут применяться до тех пор, пока соглашение будет расторгнуто, говорится в сообщении.
"Даже если вы получили гостевую визу или вид на жительство, вам может быть сложно приехать в Норвегию из-за отмены рейсов. Иммиграционное управление не может помочь вам поехать в Норвегию", — заявили в ведомстве.
Также отмечается, что ЕС и Норвегия закрывают воздушное пространство для российских самолетов. Это означает, что многие рейсы в Россию будут отменены. Если у гражданина РФ есть вид на жительство или гостевая виза, срок действия которой истекает, могут возникнуть проблемы с возвращением домой из-за отмены рейсов, предупреждают в управлении. Поэтому россиянам советуют как можно скорее возвращаться на родину и искать для этого альтернативные способы.
31 августа главы МИД стран ЕС договорились полностью остановить упрощенную процедуру выдачи виз россиянам. В то же время полного запрета выдачи виз не будет, поскольку по этому поводу нет единодушия стран ЕС, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Против полного запрета на выдачу виз российским туристам выступают Германия, Франция, Венгрия, Кипр и Греция.
Совет Евросоюза 9 сентября одобрил решение, которое полностью приостанавливает действие соглашения об упрощении визового режима между Евросоюзом и Россией.
Из 25 стран Шенгенской зоны, которые до войны выдавали визы россиянам, 10 государств на национальном уровне перестали это делать с некоторыми исключениями.
Страны Балтии и Польша закрыли с 19 сентября въезд для граждан России, едущих с целью туризма, в том числе имеющих шенгенские визы, выданные третьими государствами.