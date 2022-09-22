Норвегия приостановила соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией

На граждан России теперь распространяются обычные правила оформления документов, многократных виз, сборов и сроков оформления. Упрощенные правила в соглашении об упрощении визового режима не будут применяться до тех пор, пока соглашение будет расторгнуто, говорится в сообщении.

"Даже если вы получили гостевую визу или вид на жительство, вам может быть сложно приехать в Норвегию из-за отмены рейсов. Иммиграционное управление не может помочь вам поехать в Норвегию", — заявили в ведомстве.

Также отмечается, что ЕС и Норвегия закрывают воздушное пространство для российских самолетов. Это означает, что многие рейсы в Россию будут отменены. Если у гражданина РФ есть вид на жительство или гостевая виза, срок действия которой истекает, могут возникнуть проблемы с возвращением домой из-за отмены рейсов, предупреждают в управлении. Поэтому россиянам советуют как можно скорее возвращаться на родину и искать для этого альтернативные способы.