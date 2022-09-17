Тайвань остановил действие программы с безвизовым въездом россиян

Россию исключили из программы в Тайване, в то время как Таиланд, Бруней и Филиппины в ней остались Фото: pixabay.com

Издание отметило, что программа была введена в 2018 году для жителей России, Таиланда, Брунея и Филиппин и с тех пор несколько раз продлевалась.

В июле 2022 года Россию исключили из программы, в то время как Таиланд, Бруней и Филиппины в ней остались.

Причины такого решения Focus Taiwan не приводит.

Решение принято на фоне полномасштабного вторжения России в Украину и вводимых против россиян ограничений на въезд в разных странах.