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Тайвань остановил действие программы с безвизовым въездом россиян

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Россию исключили из программы в Тайване, в то время как Таиланд, Бруней и Филиппины в ней остались
Россию исключили из программы в Тайване, в то время как Таиланд, Бруней и Филиппины в ней остались
Фото: pixabay.com

Действие экспериментальной программы по предоставлению гражданам России безвизового въезда на Тайвань не было продлено после истечения этого срока 31 июля. Об этом МИД страны сообщил CNA, проинформировал 16 сентября Focus Taiwan.

Издание отметило, что программа была введена в 2018 году для жителей России, Таиланда, Брунея и Филиппин и с тех пор несколько раз продлевалась.

В июле 2022 года Россию исключили из программы, в то время как Таиланд, Бруней и Филиппины в ней остались.

Причины такого решения Focus Taiwan не приводит.

Решение принято на фоне полномасштабного вторжения России в Украину и вводимых против россиян ограничений на въезд в разных странах.

Контекст:

31 августа главы МИД стран ЕС договорились полностью остановить упрощенную процедуру выдачи виз россиянам. В то же время полного запрета выдачи виз не будет, поскольку по этому поводу нет единодушия стран ЕС, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Против полного запрета на выдачу виз российским туристам выступают ГерманияФранцияВенгрияКипр и Греция.

Совет Евросоюза 9 сентября одобрил решение, которое полностью приостанавливает действие соглашения об упрощении визового режима между Евросоюзом и Россией.

Как подсчитали в "BBC News Україна", из 25 стран Шенгенской зоны, которые до войны выдавали визы россиянам, 10 государств на национальном уровне перестали это делать с некоторыми исключениями.

Страны Балтии и Польша закрыли с 19 сентября въезд для граждан России, едущих с целью туризма, в том числе имеющих шенгенские визы, выданные третьими государствами.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Филиппины, Таиланд, паспорт, Тайвань, визы, Бруней, ограничения, эксперимент, россияне
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