Финляндия предложила Еврокомиссии аннулировать визы россиян

Финляндия призвала Евросоюз аннулировать визы россиян в случае отказа им во въезде в Шенгенскую зону Фото: depositphotos.com

"Финляндия просит рекомендацию, согласно которой страны Шенгенского соглашения, препятствуя въезду граждан России на своей границе, одновременно либо признавали бы недействительной, либо аннулировали бы визу лица, либо запрещали бы ему въезд в соответствии с обычной шенгенской практикой", – говорится в сообщении.

Как отметили в МИД, то, что виза гражданина России, которому отказывают на границе, аннулирована или на него наложен запрет на въезд, будет отражаться в Шенгенской информационной системе (ШИС) и на основании этого другие государства-члены могут запретить въезд россиянам в свою страну через другие границы ЕС.

"Это предотвращает попытки одних и тех же лиц попасть в Шенгенскую зону через другую сухопутную границу или воздушный маршрут", – сказано в заявлении дипломатического ведомства.