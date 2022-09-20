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Финляндия предложила Еврокомиссии аннулировать визы россиян

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Финляндия призвала Евросоюз аннулировать визы россиян в случае отказа им во въезде в Шенгенскую зону
Финляндия призвала Евросоюз аннулировать визы россиян в случае отказа им во въезде в Шенгенскую зону
Фото: depositphotos.com

Финляндия обратилась в Еврокомиссию с просьбой аннулировать визы россиян в случае отказа им во въезде в Шенгенскую зону. Об этом 20 сентября сообщает министерство иностранных дел Финляндии.

"Финляндия просит рекомендацию, согласно которой страны Шенгенского соглашения, препятствуя въезду граждан России на своей границе, одновременно либо признавали бы недействительной, либо аннулировали бы визу лица, либо запрещали бы ему въезд в соответствии с обычной шенгенской практикой", – говорится в сообщении. 

Как отметили в МИД, то, что виза гражданина России, которому отказывают на границе, аннулирована или на него наложен запрет на въезд, будет отражаться в Шенгенской информационной системе (ШИС) и на основании этого другие государства-члены могут запретить въезд россиянам в свою страну через другие границы ЕС.

"Это предотвращает попытки одних и тех же лиц попасть в Шенгенскую зону через другую сухопутную границу или воздушный маршрут", – сказано в заявлении дипломатического ведомства.

Контекст:

31 августа главы МИД стран ЕС договорились полностью остановить упрощенную процедуру выдачи виз россиянам. В то же время полного запрета выдачи виз не будет, поскольку по этому поводу нет единодушия стран ЕС, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Против полного запрета на выдачу виз российским туристам выступают ГерманияФранцияВенгрияКипр и Греция.

Совет Евросоюза 9 сентября одобрил решение, которое полностью приостанавливает действие соглашения об упрощении визового режима между Евросоюзом и Россией. 

Как подсчитали в "BBC News Україна", из 25 стран Шенгенской зоны, которые до войны выдавали визы россиянам, 10 государств на национальном уровне перестали это делать с некоторыми исключениями.

Страны Балтии и Польша закрыли с 19 сентября въезд для граждан России, едущих в эти страны с туристической целью, в том числе имеющих шенгенские визы, выданные третьими государствами.

16 сентября Швейцария приостановила действие упрощенного порядка выдачи виз для россиян.

Теги: Россия, санкции, Еврокомиссия, визовый режим, граница, паспорт, Финляндия, визы
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