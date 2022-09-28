Произошел реальный сдвиг в позициях многих стран, изоляция России в международном сообществе усилилась – Боррель

Он отметил, что глава МИД РФ Сергей Лавров пришел на заседание Совбеза ООН, только чтобы вновь высказать тезисы российской пропаганды о "нацистском режиме" в Киеве, и подчеркнул, что, за исключением Беларуси, ни одна другая страна не поддержала точку зрения России.
Так, написал Боррель, министр иностранных дел Китая Ван И в своем выступлении напомнил, что "необходимо защищать суверенитет и территориальную целостность всех стран, соблюдать цели и принципы Устава ООН".
Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар подчеркнул, что позиция Индии – "сейчас не эпоха войны", а также напомнил, что "глобальный порядок, который мы все поддерживаем, основан на международном праве, Уставе ООН и уважении территориальной целостности и суверенитета всех государств".
В своей речи Джайшанкар ни разу не упомянул Россию, а войну называл "украинским конфликтом", но в то же время подчеркнул, что "вопиющие нападения, совершенные средь бела дня", не должны остаться безнаказанными, а нарушениям прав человека или международного права нет оправданий.
"На этой встрече выступили многие другие страны со всех континентов, в том числе госсекретарь США Энтони Блинкен и мои коллеги из ЕС и более широкой европейской семьи. Все они подчеркнули нашу единую и безраздельную поддержку восстановления полного суверенитета Украины над всей ее территорией, наше осуждение угроз применения оружия массового уничтожения и многочисленных злоупотреблений, совершенных Россией в Украине, за которые она должна быть привлечена к ответственности", – написал Боррель.
Дипломат заявил, что до наступления мира в Украине еще далеко и, учитывая серьезность международной ситуации, продовольственный и энергетический кризисы, он вернулся из Нью-Йорка "одновременно встревоженным и уверенным".
"Я вернулся в Брюссель с чувством уверенности в одном ключевом вопросе: изоляция России в международном сообществе стала гораздо более заметной в последние несколько недель. Несмотря на массовое и циничное использование дезинформации и откровенной лжи, Россия теряет позиции в продолжающейся битве нарративов. Все больше и больше стран понимают теперь, что Путин ведет мир в очень опасном направлении и должен быть остановлен", – подытожил Боррель.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля ряд стран ввели против РФ несколько пакетов санкций. Седьмой санкционный пакет ЕС – последний на данный момент – был официально объявлен 21 июля. Ограничения включает поэтапный отказ от российской нефти и отключение от системы SWIFT некоторых российских банков.
По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 9,2 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 11,9 тыс. Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.
Из страны-агрессора стали уходить международные компании. Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, из РФ уже ушли более 1200 компаний. Среди прочих о приостановке работы в России заявили платежные системы PayPal, Visa и MasterCard, ретейлеры IKEA и Jysk, технологические компании Apple и Microsoft, а также крупнейшие сети общественного питания KFC и McDonald's.
Россию также исключили из ряда международных организаций. 7 апреля Генассамблея ООН поддержала решение приостановить членство России в Совете ООН по правам человека. В России сразу же заявили, что сами приняли решение о досрочном прекращении своих полномочий члена совета.
12 мая против инициированной Украиной резолюции "Ухудшение ситуации с правами человека в Украине в результате российской агрессии" в Совете ООН по правам человека проголосовали только Китай и Эритрея.