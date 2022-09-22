ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Блинкен: Если РФ перестанет воевать, война закончится. Если Украина перестанет воевать, Украине придет конец

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Блинкен: Мы будем и впредь поддерживать Украину в ее обороне
Блинкен: Мы будем и впредь поддерживать Украину в ее обороне
Фото: EPA

США продолжат оказывать поддержку Украине. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен 22 сентября на заседании Совета Безопасности ООН, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Если Россия перестанет воевать, война закончится. Если Украина перестанет воевать, Украине придет конец. Вот почему мы будем и впредь поддерживать Украину в ее обороне и укреплять ее позиции для достижения дипломатического решения на справедливых условиях за столом переговоров. Как неоднократно заявлял президент [Владимир] Зеленский, дипломатия — единственный способ положить конец этой войне. Но дипломатия не может и не должна использоваться в качестве дубинки для навязывания Украине урегулирования, которое идет вразрез с Уставом ООН или вознаграждает Россию за его нарушение", – сказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

США предоставляют помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия. 

Отдельно в Соединенных Штатах приняли закон о ленд-лизе для Украины, согласно которому США смогут одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы. Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что для оборонной помощи Украине минобороны США пока использует программы безвозмездной передачи оружия, а ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который будет применяться в случае необходимости.

Президент США Джо Байден 21 сентября заявил, что с начала полномасштабного вторжения России США предоставили Украине военную, гуманитарную и прямую экономическую помощь на $25 млрд.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, военная помощь, Энтони Блинкен, война России против Украины
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