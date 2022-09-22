Блинкен: Если РФ перестанет воевать, война закончится. Если Украина перестанет воевать, Украине придет конец

"Если Россия перестанет воевать, война закончится. Если Украина перестанет воевать, Украине придет конец. Вот почему мы будем и впредь поддерживать Украину в ее обороне и укреплять ее позиции для достижения дипломатического решения на справедливых условиях за столом переговоров. Как неоднократно заявлял президент [Владимир] Зеленский, дипломатия — единственный способ положить конец этой войне. Но дипломатия не может и не должна использоваться в качестве дубинки для навязывания Украине урегулирования, которое идет вразрез с Уставом ООН или вознаграждает Россию за его нарушение", – сказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

США предоставляют помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.

Отдельно в Соединенных Штатах приняли закон о ленд-лизе для Украины, согласно которому США смогут одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы. Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что для оборонной помощи Украине минобороны США пока использует программы безвозмездной передачи оружия, а ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который будет применяться в случае необходимости.

Президент США Джо Байден 21 сентября заявил, что с начала полномасштабного вторжения России США предоставили Украине военную, гуманитарную и прямую экономическую помощь на $25 млрд.