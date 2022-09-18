Премьер Индии сказал Путину в Самарканде, что сейчас "не эпоха войны"

"Я знаю, что сегодня не эпоха войны, и мы много раз говорили с вами по телефону, что демократия, дипломатия и диалог – это такие вещи, которые затрагивают мир. Сегодня у нас будет возможность обсудить, как мы можем двигаться вперед по пути мира в ближайшие дни. Я также получу возможность понять вашу точку зрения", – сказал он.
В то же время Моди подчеркнул, что между Россией и Индией – "нерушимая дружба", которая "многократно углубилась в последние десятилетия". Он также отметил историю его собственных отношений с Путиным и их первую встречу в 2001 году, когда тот был главой правительства РФ, а Моди начал работать главой правительства штата.
"Исполнилось 22 года [с тех пор], наша дружба постоянно крепнет, мы постоянно работаем вместе на благо страны, на благо людей... Я уверен, что наши сегодняшние переговоры еще больше углубят наши отношения в ближайшие дни и помогут осуществить надежды и ожидания мира", – заявил премьер Индии.
Моди также поблагодарил как Путина, так и Украину за помощь в эвакуации индийских студентов, которые "оказались в ловушке в Украине в первые дни кризиса".
В свою очередь Путин пообещал премьеру Индии, что Россия "сделает все, чтобы это [война в Украине] прекратилось как можно быстрее".
Путин объявил о вторжении в Украину под видом ее "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
Под временной российской оккупацией сейчас находятся часть Херсонской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, Луганской и малая часть Харьковской областей, а также Автономная Республика Крым (с 2014 года).
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. По данным Минобороны Украины, в Харьковской области ВСУ с 6-го по 14 сентября освободили около 8,5 тыс. км² территории и около 150 тыс. украинцев.
Путин не считает ошибочным свое решение о нападении РФ на Украину, заявил 14 сентября канцлер ФРГ Олаф Шольц после телефонного разговора с главой Кремля.