Премьер Индии сказал Путину в Самарканде, что сейчас "не эпоха войны"

"Я знаю, что сегодня не эпоха войны, и мы много раз говорили с вами по телефону, что демократия, дипломатия и диалог – это такие вещи, которые затрагивают мир. Сегодня у нас будет возможность обсудить, как мы можем двигаться вперед по пути мира в ближайшие дни. Я также получу возможность понять вашу точку зрения", – сказал он.

В то же время Моди подчеркнул, что между Россией и Индией – "нерушимая дружба", которая "многократно углубилась в последние десятилетия". Он также отметил историю его собственных отношений с Путиным и их первую встречу в 2001 году, когда тот был главой правительства РФ, а Моди начал работать главой правительства штата.

"Исполнилось 22 года [с тех пор], наша дружба постоянно крепнет, мы постоянно работаем вместе на благо страны, на благо людей... Я уверен, что наши сегодняшние переговоры еще больше углубят наши отношения в ближайшие дни и помогут осуществить надежды и ожидания мира", – заявил премьер Индии.

Моди также поблагодарил как Путина, так и Украину за помощь в эвакуации индийских студентов, которые "оказались в ловушке в Украине в первые дни кризиса".

В свою очередь Путин пообещал премьеру Индии, что Россия "сделает все, чтобы это [война в Украине] прекратилось как можно быстрее".