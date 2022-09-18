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Премьер Индии сказал Путину в Самарканде, что сейчас "не эпоха войны"

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Моди и Путин провели двустороннюю встречу в рамках саммита ШОС
Моди и Путин провели двустороннюю встречу в рамках саммита ШОС
Фото: EPA

Премьер-министр Индии Нарендра Моди 16 сентября сказал президенту России Владимиру Путину, что хочет "понять его точку зрения". Приблизительный перевод речи Моди во время встречи с Путиным на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Узбекистане с хинди на английский опубликовал МИД Индии.

"Я знаю, что сегодня не эпоха войны, и мы много раз говорили с вами по телефону, что демократия, дипломатия и диалог – это такие вещи, которые затрагивают мир. Сегодня у нас будет возможность обсудить, как мы можем двигаться вперед по пути мира в ближайшие дни. Я также получу возможность понять вашу точку зрения", – сказал он.

В то же время Моди подчеркнул, что между Россией и Индией – "нерушимая дружба", которая "многократно углубилась в последние десятилетия". Он также отметил историю его собственных отношений с Путиным и их первую встречу в 2001 году, когда тот был главой правительства РФ, а Моди начал работать главой правительства штата.

"Исполнилось 22 года [с тех пор], наша дружба постоянно крепнет, мы постоянно работаем вместе на благо страны, на благо людей... Я уверен, что наши сегодняшние переговоры еще больше углубят наши отношения в ближайшие дни и помогут осуществить надежды и ожидания мира", – заявил премьер Индии.

Моди также поблагодарил как Путина, так и Украину за помощь в эвакуации индийских студентов, которые "оказались в ловушке в Украине в первые дни кризиса".

В свою очередь Путин пообещал премьеру Индии, что Россия "сделает все, чтобы это [война в Украине] прекратилось как можно быстрее".

Контекст:

Путин объявил о вторжении в Украину под видом ее "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

Под временной российской оккупацией сейчас находятся часть Херсонской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, Луганской и малая часть Харьковской областей, а также Автономная Республика Крым (с 2014 года).

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. По данным Минобороны Украины, в Харьковской области ВСУ с 6-го по 14 сентября освободили около 8,5 тыс. км² территории и около 150 тыс. украинцев.

Путин не считает ошибочным свое решение о нападении РФ на Украину, заявил 14 сентября канцлер ФРГ Олаф Шольц после телефонного разговора с главой Кремля.

Теги: Россия, Владимир Путин, Индия, эвакуация, студенты, война России против Украины, ШОС, Нарендра Моди
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