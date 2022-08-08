США примут участие в военных учениях менее чем в 100 км от спорной границы Индии и Китая – CNN

Военные учения, в ходе которых будет отрабатываться ведение боевых действий на большой высоте, запланированы на середину октября Фото: ЕРА

Военные учения, в ходе которых будет отрабатываться ведение боевых действий на большой высоте, запланированы на середину октября в районе Аули в индийском штате Уттаракханд.

Комментируя участие в совместных учениях, представитель министерства обороны США сказал CNN, что партнерство с Индией было "одним из наиболее важных элементов нашего общего видения свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона".

По его словам, "Военная практика" позволит улучшить оперативную совместимость и повысить возможности для решения ряда проблем региональной безопасности.

Аули находится примерно в 95 км от линии фактического контроля, по которой проходит спорная граница между Индией и Китаем.

Нечеткая граница между странами возникла в результате китайско-индийской пограничной войны 1962 года, вызванной давними историческими территориальными разногласиями. Между Китаем и Индией до сих пор ведутся споры по этому поводу.

Последний раз обострение в регионе произошло в июне 2020 года. Тогда в Гималаях погибли, по меньшей мере, 20 индийских военнослужащих и четверо китайских солдат. С тех пор напряженность между Индией и Китаем снизилась, однако обе стороны сохраняют значительное присутствие войск в приграничном районе.

Как отмечает CNN, любые военные провокации между странами могут иметь тяжелые последствия, поскольку обе имеют ядерное оружие.