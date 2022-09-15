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Индия и Россия обсудят в Узбекистане вопросы энергетической безопасности

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Кремль стремится закрепиться на новых рынках
Кремль стремится закрепиться на новых рынках
Фото: pixabay.com

Индия и Россия обсудят вопросы энергетической безопасности на саммите Шанхайской организации сотрудничества в городе Самарканде (Узбекистан), который пройдет 1516 сентября. Об этом заявил 15 сентября министр иностранных дел Индии Винай Кватра, сообщило Reuters.

Обсуждение пройдет, пишет издание, на фоне резкого роста индийского импорта российских нефти, угля и удобрений, поскольку Кремль стремится закрепиться на новых рынках в связи с тем, что Запад ввел санкции после вторжения РФ в Украину.

Кватра заявил, что обсуждения на двухдневном саммите ШОС будут касаться актуальных, региональных и международных вопросов, реформы и расширения ШОС, ситуации с безопасностью в регионе, укрепления связей, а также развития торговли и туризма.

По данным отраслевых источников, пишет Reuters, индийские нефтепереработчики, которые до вторжения России в Украину редко покупали российскую нефть, в апреле – августе этого года увеличили ее импорт до рекордных 757 000 баррелей в сутки. В 2021 году за аналогичный период импорт составлял 20 000 баррелей в сутки.

При этом индийский импорт угля вырос до 9,35 млн тонн за полгода после вторжения в Украину, что почти вдвое больше, чем за тот же период в 2021 году.

Контекст:

После вторжения России в Украину 24 февраля Евросоюз, США и их союзники ввели несколько пакетов санкций в отношении Российской Федерации, представителей власти и бизнеса.

11 июля СМИ сообщили, что Россия заработала $24 млрд от продажи энергоресурсов Китаю и Индии за три месяца после вторжения РФ в Украину. Стремительный рост импорта в эти страны нивелирует усилия США и Европы в попытке наказать Кремль за агрессию.

Теги: Россия, Индия, уголь, энергетика, импорт, нефть, саммит, ШОС
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