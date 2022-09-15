Индия и Россия обсудят в Узбекистане вопросы энергетической безопасности

Обсуждение пройдет, пишет издание, на фоне резкого роста индийского импорта российских нефти, угля и удобрений, поскольку Кремль стремится закрепиться на новых рынках в связи с тем, что Запад ввел санкции после вторжения РФ в Украину.

Кватра заявил, что обсуждения на двухдневном саммите ШОС будут касаться актуальных, региональных и международных вопросов, реформы и расширения ШОС, ситуации с безопасностью в регионе, укрепления связей, а также развития торговли и туризма.

По данным отраслевых источников, пишет Reuters, индийские нефтепереработчики, которые до вторжения России в Украину редко покупали российскую нефть, в апреле – августе этого года увеличили ее импорт до рекордных 757 000 баррелей в сутки. В 2021 году за аналогичный период импорт составлял 20 000 баррелей в сутки.

При этом индийский импорт угля вырос до 9,35 млн тонн за полгода после вторжения в Украину, что почти вдвое больше, чем за тот же период в 2021 году.