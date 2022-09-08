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Российские танкеры обходят запрет на вхождение в порты ЕС, перегружая нефть в море – "Схемы"

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Россия перезагружает нефть со своих суден в Черном море на европейские суда
Россия перезагружает нефть со своих суден в Черном море на европейские суда
Фото: marinetraffic.com

После того как российским судам запретили входить в порты Евросоюза, российские танкеры все равно экспортируют нефтепродукты в Европу, перегружая их на суда под флагами стран ЕС. Это происходит в Черном море вблизи Румынии. Об этом говорится в расследовании проекта "Радіо Свобода" "Схемы", опубликованном 7 сентября.

Журналисты проанализировали маршруты российских наливных судов в Черном море через системы мониторинга судов Marine Traffic и Equasis и обнаружили две отлаженные схемы.

Первая состоит в том, что наполненные российские танкеры выходят из российских портов, останавливаются в Черном море вблизи Румынии, а там происходит перегрузка на суда под флагами стран ЕС, которые доставляют нефтепродукты в порты других стран, включая страны Евросоюза.

Например, 27 июля российский танкер Mekhanik Antonov у румынского порта Констанца перекачал свой груз на танкер с мальтийским флагом Georgia (владелец судна – греческая компания). 28-го и 29 июля Georgia получил груз с российского судна VF Tanker 8. Российское судно пустым вернулось в РФ, а загруженный Georgia 10 августа разгрузился в том же греческом порту Agioi Theodoroi.

Фото: radiosvoboda.org
Фото: radiosvoboda.org

Во второй схеме задействован танкер-накопитель с большой емкостью New Legend под флагом Либерии. Он пятый месяц неподвижно стоит в море у Констанцы (Румыния). Российские танкеры регулярно наполняют его с июня этого года. New Legend же в свою очередь перегружает нефть или нефтепродукты на другое судно. И уже это судно либо заходит в европейский порт и разгружается, либо продолжает "эстафету", и в порт страны ЕС заходит четвертое судно в этой цепочке.

Например, 2 июля New Legend, наполняемый российскими танкерами, дозагрузил мальтийское судно San Sebastian. San Sebastian перелил груз на греческий танкер Minerva Vaso. Minerva Vaso 15 июля выгрузился в стране ЕС – Греции, в порту Agioi Theodoroi.

Фото: radiosvoboda.org
Фото: radiosvoboda.org

Российские танкеры, задействованные в схемах, принадлежат компании Volga Shipping (или на русском – "Волжское пароходство") бизнесмена Владимира Лисина. Он возглавил рейтинг самых богатых людей России по версии российского Forbes в 2022 году.

ВИДЕО
Видео: Радіо Свобода / YouTube
Контекст:

После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

8 апреля ЕС в очередном пакете санкций против России запретил предоставлять доступ в порты ЕС судам, зарегистрированным под флагом РФ.

3 июня Европейский совет утвердил шестой пакет санкций, который, в частности, включает поэтапный отказ от российской нефти. Из-за этого Россия может недополучить около $22 млрд доходов, считает Bloomberg.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Греция, Румыния, Черное море, нефть, Схемы, танкер
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