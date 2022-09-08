Российские танкеры обходят запрет на вхождение в порты ЕС, перегружая нефть в море – "Схемы"

Россия перезагружает нефть со своих суден в Черном море на европейские суда Фото: marinetraffic.com

Журналисты проанализировали маршруты российских наливных судов в Черном море через системы мониторинга судов Marine Traffic и Equasis и обнаружили две отлаженные схемы.

Первая состоит в том, что наполненные российские танкеры выходят из российских портов, останавливаются в Черном море вблизи Румынии, а там происходит перегрузка на суда под флагами стран ЕС, которые доставляют нефтепродукты в порты других стран, включая страны Евросоюза.

Например, 27 июля российский танкер Mekhanik Antonov у румынского порта Констанца перекачал свой груз на танкер с мальтийским флагом Georgia (владелец судна – греческая компания). 28-го и 29 июля Georgia получил груз с российского судна VF Tanker 8. Российское судно пустым вернулось в РФ, а загруженный Georgia 10 августа разгрузился в том же греческом порту Agioi Theodoroi.

Фото: radiosvoboda.org

Во второй схеме задействован танкер-накопитель с большой емкостью New Legend под флагом Либерии. Он пятый месяц неподвижно стоит в море у Констанцы (Румыния). Российские танкеры регулярно наполняют его с июня этого года. New Legend же в свою очередь перегружает нефть или нефтепродукты на другое судно. И уже это судно либо заходит в европейский порт и разгружается, либо продолжает "эстафету", и в порт страны ЕС заходит четвертое судно в этой цепочке.

Например, 2 июля New Legend, наполняемый российскими танкерами, дозагрузил мальтийское судно San Sebastian. San Sebastian перелил груз на греческий танкер Minerva Vaso. Minerva Vaso 15 июля выгрузился в стране ЕС – Греции, в порту Agioi Theodoroi.

Фото: radiosvoboda.org

Российские танкеры, задействованные в схемах, принадлежат компании Volga Shipping (или на русском – "Волжское пароходство") бизнесмена Владимира Лисина. Он возглавил рейтинг самых богатых людей России по версии российского Forbes в 2022 году.

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Видео: Радіо Свобода / YouTube