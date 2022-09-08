Российские танкеры обходят запрет на вхождение в порты ЕС, перегружая нефть в море – "Схемы"

Журналисты проанализировали маршруты российских наливных судов в Черном море через системы мониторинга судов Marine Traffic и Equasis и обнаружили две отлаженные схемы.
Первая состоит в том, что наполненные российские танкеры выходят из российских портов, останавливаются в Черном море вблизи Румынии, а там происходит перегрузка на суда под флагами стран ЕС, которые доставляют нефтепродукты в порты других стран, включая страны Евросоюза.
Например, 27 июля российский танкер Mekhanik Antonov у румынского порта Констанца перекачал свой груз на танкер с мальтийским флагом Georgia (владелец судна – греческая компания). 28-го и 29 июля Georgia получил груз с российского судна VF Tanker 8. Российское судно пустым вернулось в РФ, а загруженный Georgia 10 августа разгрузился в том же греческом порту Agioi Theodoroi.
Во второй схеме задействован танкер-накопитель с большой емкостью New Legend под флагом Либерии. Он пятый месяц неподвижно стоит в море у Констанцы (Румыния). Российские танкеры регулярно наполняют его с июня этого года. New Legend же в свою очередь перегружает нефть или нефтепродукты на другое судно. И уже это судно либо заходит в европейский порт и разгружается, либо продолжает "эстафету", и в порт страны ЕС заходит четвертое судно в этой цепочке.
Например, 2 июля New Legend, наполняемый российскими танкерами, дозагрузил мальтийское судно San Sebastian. San Sebastian перелил груз на греческий танкер Minerva Vaso. Minerva Vaso 15 июля выгрузился в стране ЕС – Греции, в порту Agioi Theodoroi.
Российские танкеры, задействованные в схемах, принадлежат компании Volga Shipping (или на русском – "Волжское пароходство") бизнесмена Владимира Лисина. Он возглавил рейтинг самых богатых людей России по версии российского Forbes в 2022 году.
После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.
8 апреля ЕС в очередном пакете санкций против России запретил предоставлять доступ в порты ЕС судам, зарегистрированным под флагом РФ.
3 июня Европейский совет утвердил шестой пакет санкций, который, в частности, включает поэтапный отказ от российской нефти. Из-за этого Россия может недополучить около $22 млрд доходов, считает Bloomberg.