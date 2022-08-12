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Казахстан будет поставлять нефть через Азербайджан в обход России – СМИ

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Последние 20 лет Казахстан пользовался мощностям Каспийского трубопроводного консорциума (на фото), продавая нефть через Россию
Последние 20 лет Казахстан пользовался мощностям Каспийского трубопроводного консорциума (на фото), продавая нефть через Россию
Фото: cpc.ru

Казахстан может начать продавать часть своей нефти через крупнейший азербайджанский нефтепровод "Баку (Азербайджан) – Тбилиси (Грузия) – Джейхан (Турция)". Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, государственная нефтяная компания "Казмунайгаз" ведет предварительные переговоры с торговым подразделением азербайджанской государственной компании SOCAR о разрешении на продажу 1,5 млн тонн топлива. Первые поставки могут начаться уже в 2023 году. 

Reuters отмечает, что экспорт казахстанской нефти составляет более 1% мировых продаж. Последние 20 лет она доставлялась по мощностям Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в терминалы Новороссийска (РФ) на Черном море и дальше на мировой рынок.

После того, как в июле российский суд попытался закрыть КТК, правительство Казахстана и крупные иностранные производители в качестве меры предосторожности стали искать возможность контрактов с другими компаниями.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости наладить новые способы поставки нефти в обход России, включая перевозку сырья морем.

"Казахстан никогда не был морской страной и поэтому не задействовал в полном объеме возможности морских перевозок. Теперь другое время", – сказал тогда он.

Приоритетным направлением он назвал Транскаспийский международный транспортный маршрут, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, Турцию и страны Европы, не заходя на территорию России.

Теги: Россия, Турция, Грузия, Казахстан, Черное море, нефть, Азербайджан, Баку, нефтепровод, Новороссийск, Касым-Жомарт Токаев, Тбилии
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