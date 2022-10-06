Резников оценил риск применения Россией ядерного оружия и рассказал о "жестких сигналах" Кремлю от США

Резников получил от партнеров Украины заверения в том, что они жестко поговорили с Кремлем о недопустимости применения Россией ядерного оружия Фото: kmu.gov.ua

"Если оценивать в процентах этот риск, он значительно меньше, чем что-либо. И это подтверждают, в частности, наши партнеры – и США, и Великобритания", – сказал Резников.

Глава Минобороны добавил, что Украина получила "четкие сигналы" на самом высоком уровне от партнеров, в частности от Белого дома, о том, что "они провели тоже определенные консультации и направили достаточно четкие, достаточно жесткие сигналы в Кремль".

Согласно этим сигналам, применение Россией даже тактического ядерного оружия приведет, как сформулировал министр, к "открытию последнего разрушительного направления в отношении России".

"И уже шансов у России вернуться в клуб стран, которым вообще кто-то пожмет руку, не останется и будут ответные жесткие реакции", – заверил Резников.