Резников оценил риск применения Россией ядерного оружия и рассказал о "жестких сигналах" Кремлю от США

"Если оценивать в процентах этот риск, он значительно меньше, чем что-либо. И это подтверждают, в частности, наши партнеры – и США, и Великобритания", – сказал Резников.
Глава Минобороны добавил, что Украина получила "четкие сигналы" на самом высоком уровне от партнеров, в частности от Белого дома, о том, что "они провели тоже определенные консультации и направили достаточно четкие, достаточно жесткие сигналы в Кремль".
Согласно этим сигналам, применение Россией даже тактического ядерного оружия приведет, как сформулировал министр, к "открытию последнего разрушительного направления в отношении России".
"И уже шансов у России вернуться в клуб стран, которым вообще кто-то пожмет руку, не останется и будут ответные жесткие реакции", – заверил Резников.
21 сентября Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Намек он повторил и 30 сентября, заявив, что "мы будем защищать нашу землю (речь о незаконно аннексированных территориях Украины. – "ГОРДОН") всеми имеющимися у нас силами и средствами".
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие. В то же время президент отметил, что "нельзя заглянуть Путину в голову", поэтому риски, что ядерный удар может быть нанесен, есть.
22 сентября издание The Washington Post сообщило: между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.
Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News подтвердил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия.
Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью немецкой газете NOZ, вышедшем 28 сентября, также предостерег Путина от применения ядерного оружия.
Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов считает, что в ближайшей перспективе Россия не нанесет ядерный удар по Украине.