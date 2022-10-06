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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников оценил риск применения Россией ядерного оружия и рассказал о "жестких сигналах" Кремлю от США

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Резников получил от партнеров Украины заверения в том, что они жестко поговорили с Кремлем о недопустимости применения Россией ядерного оружия
Резников получил от партнеров Украины заверения в том, что они жестко поговорили с Кремлем о недопустимости применения Россией ядерного оружия
Фото: kmu.gov.ua

Министр обороны Украины Алексей Резников считает небольшим риск применения Россией ядерного оружия, в том числе тактического. Заявление Резникова, которое он сделал 6 октября на пресс-конференции Forbes "Без розовых очков. Бизнес и государство во время войны", цитирует "Интерфакс-Украина".

"Если оценивать в процентах этот риск, он значительно меньше, чем что-либо. И это подтверждают, в частности, наши партнеры – и США, и Великобритания", – сказал Резников.

Глава Минобороны добавил, что Украина получила "четкие сигналы" на самом высоком уровне от партнеров, в частности от Белого дома, о том, что "они провели тоже определенные консультации и направили достаточно четкие, достаточно жесткие сигналы в Кремль".

Согласно этим сигналам, применение Россией даже тактического ядерного оружия приведет, как сформулировал министр, к "открытию последнего разрушительного направления в отношении России".

"И уже шансов у России вернуться в клуб стран, которым вообще кто-то пожмет руку, не останется и будут ответные жесткие реакции", – заверил Резников.

Контекст:

21 сентября Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Намек он повторил и 30 сентября, заявив, что "мы будем защищать нашу землю (речь о незаконно аннексированных территориях Украины. – "ГОРДОН") всеми имеющимися у нас силами и средствами".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие. В то же время президент отметил, что "нельзя заглянуть Путину в голову", поэтому риски, что ядерный удар может быть нанесен, есть.

22 сентября издание The Washington Post сообщило: между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News подтвердил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия.

Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью немецкой газете NOZ, вышедшем 28 сентября, также предостерег Путина от применения ядерного оружия.

Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов считает, что в ближайшей перспективе Россия не нанесет ядерный удар по Украине.

Теги: Россия, Германия, Украина, Великобритания, ядерное оружие, Кремль, Министерство обороны Украины, аннексия, Алексей Резников, Владимир Зеленский, война России против Украины, пресс-конференция, ядерный удар, Кирилл Буданов, Олаф Шольц
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