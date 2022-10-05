Фейгин: Предпоследнее средство Путин уже использовал — это мобилизация. Остается последнее — ядерное оружие

Путина предупредили о последствиях применения Россией ядерного оружия, но остановит ли это президента страны-оккупанта, никто не знает Фото: EPA

Бацман предложила Фейгину обсудить "намек" Китая, который явно не могли пропустить в Кремле – о наличии ядерного оружия, которое может пробивать бункеры на глубине 2,5 тысячи метров, при том, что у Путина бункер, как считается, находится под землей на глубине 300–350 метров.

"В Америке давно есть такое вооружение, есть такие глубинные бомбы. Они эквивалентны по удару и мощности килотонным бомбам ядерным, но они не ядерный несут заряд. То есть они природу имеют не ядерную. Там совершенно другая используется технология", – рассказал Фейгин.

Он не исключает, что такие бомбы есть и в Китае..

"Думаю, что наверняка Китай очень стремится подражать в этом смысле. И, наверное, если мы контекстом этого видим опасения Путина, что ни один бункер его не спасет, – так он этого боится, действительно. Он действительно этого опасается", – полагает блогер.

Фейгин уточнил, что удары по бункеру Путина могут рассматриваться только в контексте большой войны.

"Вот если она действительно случилась – термоядерная война – там уже никакого не будет ограничителя. Снимаются последние... А этим последним-то и является как раз последнее средство, которое Путин собирается использовать. Предпоследнее он уже использовал: мобилизацию", – сказал российский юрист.

Фейгин отметил, что сейчас, в понимании Путина, воюет вся Россия. Блогер напомнил, что, как свидетельствуют различные инсайдерские источники, мобидизовать могут до миллиона россиян

"Я вам хочу сказать, что для России миллион человек мужского населения – для нынешнего ее состояния – это совершенно невероятная, невыносимая история. Потому что это самая дееспособная, трудоспособная и, я бы сказал, отвечающая за популяцию часть населения. Если она будет истрачена... А мы видели, как это происходило с их предшественниками – профессиональной армией – в Украине. Если это будет истрачено, то вообще не очень понятно, как репродукция будет работать вообще в России", – заметил Фейгин.

В случае, если мобилизация не сработает, констатировал он, у Путина остается последнее средство, ядерное оружие. Но Запад очень четко дал понять, что последствия для России в этом случае будут.

"По-моему, все угрозы розданы. Советник национальной безопасности США Джейк Салливан – он же заявил прямо, ясно и четко, что "мы в частном порядке передали информацию о том, что вас ждут катастрофические последствия", – напомнил Фейгин.

Он добавил, что и госсекретарь США Энтони Блинкен публично заявил об "ужасающих" последствиях, которые ожидают РФ в случае применения ядерного оружия.

"Это предполагает в том числе и бункеры, и бомбы, и все остальное. И я думаю, что в Кремле это так или иначе услышали", – убежден блогер.

Фейгин усомнился, что Запад, если говорить о ядерном оружии, будет действовать на опережение и нанесет превентивный удар.

"Как всякий западный человек с рефлексией и рациональным началом, они все время опасаются взятие ответственности – волевым образом даже – за подобные действия. Боятся. Они хотят морального оправдания себе: "Ну вот же применил он эти виды вооружений. Ну что делать? И мы ответили". А вот стать первыми... Они уже так делали и, по-моему, этого избегают", – резюмировал он.