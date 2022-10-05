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Геннадий Гудков: Китайцы заявили, что проникающие ядерные заряды поражают бункеры на глубине до двух километров, когда глубина бункера Путина 300–350 метров

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21 сентября Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России
21 сентября Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России
Фото: ЕРА

Китайские власти дали понять президенту РФ Владимиру Путину, что он не сможет спрятаться в бункере от ядерных зарядов. Об этом в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил российский оппозиционный политик, полковник ФСБ РФ в отставке Геннадий Гудков.

"Китайцы тоже ведь его предупреждают не первый раз. [Китайский лидер] Си Цзиньпин говорит мягко, и говорят на другом уровне, и статьи появляются в китайской прессе, что типа "Вова, ты не прячься, потому что современные заряды..." А все эти бункеры, которые у нас есть, – там глубина 300–350 метров. Где-то примерно так. Понятно, что там скальные породы, укреплено, там хорошо все сделано. Но вот китайцы написали, что проникающие ядерные заряды поражают бункеры на глубине до двух километров", – сказал Гудков.

Он отметил, что в одной из ведущих китайских газет вышла специальная статья по этому поводу.

"Так, чтобы, как говорится, наши не пропустили случайно. Не где-то там, в подвале каком-то, а прямо вот на первой странице главной газеты эта статья была. Чтобы в России понимали, что такие заряды уже есть. "Поэтому вам еще, ребята, рыть и рыть ваши бункеры. Не успеете отрыть, как это все прилетит", – подчеркнул Гудков.

Геннадий Гудков: Сейчас любой из Кремля может приехать в США и сказать: "Мы убираем Путина, а вы нам дайте гарантии безопасности и спокойно выехать из страны". Полная версия интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

21 сентября Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Намек он повторил и 30 сентября, заявив, что "мы будем защищать нашу землю (речь о незаконно аннексированных территориях Украины. – "ГОРДОН") всеми имеющимися у нас силами и средствами".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие. В то же время президент отметил, что "нельзя заглянуть Путину в голову", поэтому риски, что ядерный удар может быть нанесен, есть.

22 сентября издание The Washington Post сообщило: между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News подтвердил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия.

Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью немецкой газете NOZ, вышедшем 28 сентября, также предостерег Путина от применения ядерного оружия.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, ядерное оружие, Си Цзиньпин, Алеся Бацман, Геннадий Гудков, война России против Украины, ядерный удар
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