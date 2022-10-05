Геннадий Гудков: Китайцы заявили, что проникающие ядерные заряды поражают бункеры на глубине до двух километров, когда глубина бункера Путина 300–350 метров

"Китайцы тоже ведь его предупреждают не первый раз. [Китайский лидер] Си Цзиньпин говорит мягко, и говорят на другом уровне, и статьи появляются в китайской прессе, что типа "Вова, ты не прячься, потому что современные заряды..." А все эти бункеры, которые у нас есть, – там глубина 300–350 метров. Где-то примерно так. Понятно, что там скальные породы, укреплено, там хорошо все сделано. Но вот китайцы написали, что проникающие ядерные заряды поражают бункеры на глубине до двух километров", – сказал Гудков.

Он отметил, что в одной из ведущих китайских газет вышла специальная статья по этому поводу.

"Так, чтобы, как говорится, наши не пропустили случайно. Не где-то там, в подвале каком-то, а прямо вот на первой странице главной газеты эта статья была. Чтобы в России понимали, что такие заряды уже есть. "Поэтому вам еще, ребята, рыть и рыть ваши бункеры. Не успеете отрыть, как это все прилетит", – подчеркнул Гудков.

Геннадий Гудков: Сейчас любой из Кремля может приехать в США и сказать: "Мы убираем Путина, а вы нам дайте гарантии безопасности и спокойно выехать из страны". Полная версия интервью

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