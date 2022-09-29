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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Если Путин использует тактическое ядерное оружие, это будет конец Российской Федерации – Данилов

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Данилов не считает нулевой вероятность применения Россией тактического ядерного оружия
Данилов не считает нулевой вероятность применения Россией тактического ядерного оружия
Фото: Олексій Данілов / Facebook

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов уверен, что стратегическое ядерное оружие президент РФ Владимир Путин точно использовать не будет. Но даже применение тактического оружия страной-агрессором будет критическим для самого существования России. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Настоящее время", опубликованном 28 сентября.

"Даже если он использует тактическое ядерное оружие, это будет конец Российской Федерации", – заявил Данилов.

По его мнению, если РФ все же нанесет ядерный удар, сразу же после этого начнется процесс, целью которого будет фактическая изоляция России от цивилизованного мира.

"Будет анклав, отдельная сегментированная часть мира, с которой никто не будет желать иметь дело, в том числе и китайцы", – прогнозирует секретарь СНБО Украины.

27 сентября в интервью "Радіо Свобода" Данилов заявил, что возможное использование Россией ядерного оружия не остановит Украину, которая и в этом случае продолжит оборонять свою территорию.

Он добавил, что аппарат СНБО разработал детальную инструкцию для граждан на случай применения Россией тактического ядерного оружия и планирует в ближайшие дни ее обнародовать.

21 сентября Путин в своем обращении заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. 23–27 сентября оккупанты провели псевдореферендумы о "присоединении" временно оккупированных частей Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей Украины. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил еще до завершения "волеизъявления", что ядерная доктрина РФ будет распространяться на незаконно аннексированные территории.

Контекст:

Главное управление разведки Минобороны Украины не исключило применение Россией ядерного оружия. В ведомстве подчеркнули, что такие действия могут иметь последствия и для других стран.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие. В то же время президент отметил, что "нельзя заглянуть Путину в голову", поэтому риски, что ядерный удар может быть нанесен, есть.

22 сентября издание The Washington Post сообщило: между администрацией Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины. 

Государственный секретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News подтвердил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия.

Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью немецкой газете NOZ, вышедшем 28 сентября, также предостерег Путина от применения ядерного оружия.

Теги: Россия, Владимир Путин, США, Германия, Украина, ядерное оружие, референдум, Сергей Лавров, Джо Байден, СНБО, Кремль, оккупация, аннексия, угрозы, армия РФ, Владимир Зеленский, Энтони Блинкен, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, государственный секретарь, ядерный удар, присоединение, Алексей Данилов, Олаф Шольц, российские оккупанты
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