Если Путин использует тактическое ядерное оружие, это будет конец Российской Федерации – Данилов

"Даже если он использует тактическое ядерное оружие, это будет конец Российской Федерации", – заявил Данилов.

По его мнению, если РФ все же нанесет ядерный удар, сразу же после этого начнется процесс, целью которого будет фактическая изоляция России от цивилизованного мира.

"Будет анклав, отдельная сегментированная часть мира, с которой никто не будет желать иметь дело, в том числе и китайцы", – прогнозирует секретарь СНБО Украины.

27 сентября в интервью "Радіо Свобода" Данилов заявил, что возможное использование Россией ядерного оружия не остановит Украину, которая и в этом случае продолжит оборонять свою территорию.

Он добавил, что аппарат СНБО разработал детальную инструкцию для граждан на случай применения Россией тактического ядерного оружия и планирует в ближайшие дни ее обнародовать.

21 сентября Путин в своем обращении заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. 23–27 сентября оккупанты провели псевдореферендумы о "присоединении" временно оккупированных частей Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей Украины. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил еще до завершения "волеизъявления", что ядерная доктрина РФ будет распространяться на незаконно аннексированные территории.