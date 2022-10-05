Геннадий Гудков: Путина грохнут через часик после того, как он применит ядерное оружие. По крайней мере, ему об этом заявили примерно так: "Ты можешь пустить ракету, но ты должен понимать, что через час погибнешь"

Он подчеркнул, что мировые лидеры сейчас предупреждают Путина о серьезных последствиях нанесения ядерного удара.

"Ответное время, сколько ракете лететь после того, как будет дана команда на ответный ядерный удар? Ну, через 20 минут прилетит. Плюс, там, принять решение, плюс оценить и прочее. Ну, через часик его грохнут после того, как он применит ядерное оружие. По крайней мере, ему об этом заявили. Вот примерно так. "Ты можешь пустить ракету, но ты должен понимать, что через час ты погибнешь", – отметил Гудков.

Геннадий Гудков: Сейчас любой из Кремля может приехать в США и сказать: "Мы убираем Путина, а вы нам дайте гарантии безопасности и спокойно выехать из страны". Полная версия интервью

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Контекст:

21 сентября Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Намек он повторил и 30 сентября, заявив, что "мы будем защищать нашу землю (речь о незаконно аннексированных территориях Украины. – "ГОРДОН") всеми имеющимися у нас силами и средствами".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие. В то же время президент отметил, что "нельзя заглянуть Путину в голову", поэтому риски, что ядерный удар может быть нанесен, есть.

22 сентября издание The Washington Post сообщило: между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News подтвердил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия.

Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью немецкой газете NOZ, вышедшем 28 сентября, также предостерег Путина от применения ядерного оружия.