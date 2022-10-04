США не видят признаков того, что Путин готовит ядерное оружие к удару

По его словам, американские власти серьезно относятся к угрозам РФ, но пока не было никаких признаков того, что Путин начал подготовку к ядерному удару.
"Мы следим за этим так внимательно, как только можем. И мы не видели ничего, что заставило бы нас изменить нашу стратегическую позицию сдерживания", – сказал Кирби.
Он отметил, что США "предприняли шаги для подготовки к ответу" и готовы к атаке, если она будет. Угрозы РФ чиновник назвал "безответственной риторикой".
На вопрос журналиста о том, могут ли российские тактические ядерные ракеты избежать обнаружения, Кирби сказал, что США следят за этим "как можно лучше", но отказался от дальнейших комментариев.
2 октября бывший глава ЦРУ генерал Дэвид Петреус рассказал, что в случае применения РФ ядерного оружия в Украине, США и НАТО готовы уничтожить российскую армию.
"Просто чтобы дать вам гипотетическое представление: мы ответили бы, возглавив коллективные усилия НАТО, которые уничтожили бы все обычные российские силы, которые мы можем увидеть и идентифицировать на поле боя в Украине и в Крыму, и каждый корабль в Черном море", – сказал генерал.
21 сентября Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. При этом он имел в виду и аннексированные части Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие. В то же время президент сказал, что "нельзя заглянуть Путину в голову", поэтому риски, что ядерный удар может быть нанесен, есть.
22 сентября издание The Washington Post сообщило: между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News подтвердил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия.