США не видят признаков того, что Путин готовит ядерное оружие к удару

По его словам, американские власти серьезно относятся к угрозам РФ, но пока не было никаких признаков того, что Путин начал подготовку к ядерному удару.

"Мы следим за этим так внимательно, как только можем. И мы не видели ничего, что заставило бы нас изменить нашу стратегическую позицию сдерживания", – сказал Кирби.

Он отметил, что США "предприняли шаги для подготовки к ответу" и готовы к атаке, если она будет. Угрозы РФ чиновник назвал "безответственной риторикой".

На вопрос журналиста о том, могут ли российские тактические ядерные ракеты избежать обнаружения, Кирби сказал, что США следят за этим "как можно лучше", но отказался от дальнейших комментариев.

2 октября бывший глава ЦРУ генерал Дэвид Петреус рассказал, что в случае применения РФ ядерного оружия в Украине, США и НАТО готовы уничтожить российскую армию.

"Просто чтобы дать вам гипотетическое представление: мы ответили бы, возглавив коллективные усилия НАТО, которые уничтожили бы все обычные российские силы, которые мы можем увидеть и идентифицировать на поле боя в Украине и в Крыму, и каждый корабль в Черном море", – сказал генерал.