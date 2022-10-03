"Просто чтобы дать вам гипотетическое представление". Экс-глава ЦРУ описал возможный ответ НАТО на ядерный удар РФ по Украине

Петреус считает, что угрозы Путина использовать ядерное оружие стоит воспринимать всерьез. Он подчеркнул, что не обсуждал с действующими руководителями Белого дома и НАТО их возможный ответ, но предположил, какой может быть реакция.
"Просто чтобы дать вам гипотетическое представление: мы ответили бы, возглавив коллективные усилия НАТО, которые уничтожили бы все обычные российские силы, которые мы можем увидеть и идентифицировать на поле боя в Украине и в Крыму, и каждый корабль в Черном море", – сказал генерал.
Экс-глава ЦРУ согласился с журналистом, который брал у него интервью, что распространение радиации на территорию любой из стран НАТО после вероятного взрыва должно быть расценено как нападение на нее.
"Это не может остаться без ответа", – ответил Петреус.
При этом он добавил, что, по его мнению, США и НАТО будут избегать ядерной эскалации.
21 сентября Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. При этом он имел в виду и аннексированные части Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие. В то же время президент сказал, что "нельзя заглянуть Путину в голову", поэтому риски, что ядерный удар может быть нанесен, есть.
22 сентября издание The Washington Post сообщило: между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News подтвердил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия.