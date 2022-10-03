"Просто чтобы дать вам гипотетическое представление". Экс-глава ЦРУ описал возможный ответ НАТО на ядерный удар РФ по Украине

Петреус: Это не может остаться без ответа Фото: ЕРА

Петреус считает, что угрозы Путина использовать ядерное оружие стоит воспринимать всерьез. Он подчеркнул, что не обсуждал с действующими руководителями Белого дома и НАТО их возможный ответ, но предположил, какой может быть реакция.

"Просто чтобы дать вам гипотетическое представление: мы ответили бы, возглавив коллективные усилия НАТО, которые уничтожили бы все обычные российские силы, которые мы можем увидеть и идентифицировать на поле боя в Украине и в Крыму, и каждый корабль в Черном море", – сказал генерал.

Экс-глава ЦРУ согласился с журналистом, который брал у него интервью, что распространение радиации на территорию любой из стран НАТО после вероятного взрыва должно быть расценено как нападение на нее.

"Это не может остаться без ответа", – ответил Петреус.

При этом он добавил, что, по его мнению, США и НАТО будут избегать ядерной эскалации.