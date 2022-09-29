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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Скибицкий назвал угрозу применения Россией тактического ядерного оружия против Украины "очень высокой"

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Скибицкий озвучил прогнозы военной разведки о том, куда РФ, вероятно, нацелит тактическое ядерное оружие
Скибицкий озвучил прогнозы военной разведки о том, куда РФ, вероятно, нацелит тактическое ядерное оружие
Фото: mediacenter.org.ua

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий оценил угрозу применения Россией тактического оружия против Украины как "очень высокую". Об этом он сказал в комментарии The Guardian 27 сентября.

По его словам, речь идет об оружии "примерно в 100 раз мощнее, чем ракеты, которые Россия до сих пор использовала против Украины".

По прогнозу ГУР, РФ направит такое оружие "на места вдоль линии фронта с большим количеством военных и техники, ключевые командные центры и критически важную инфраструктуру".

Чтобы остановить эту атаку, Украине нужно больше не просто комплексов противовоздушной защиты, а противоракетных систем, подчеркнул Скибицкий.

Он также добавил, что "все будет зависеть от того, как будет развиваться обстановка на поле боя".

Financial Times писала 25 сентября, что, по мнению западных чиновников, Россия применяет ядерные угрозы преимущественно для того, чтобы "набрать обороты" после провалов на поле боя. Собеседники издания подчеркнули, что развертывание ядерного оружия требует значительного времени и будет обнаружено западной разведкой.

Если же президент РФ Владимир Путин решит все-таки использовать ядерное вооружение, чтобы удержать Запад от поддержки Украины, он, скорее всего, применит или испытает тактическое ядерное оружие, считают чиновники и аналитики.

"Процесс перехода в боевую готовность, стыковка боеголовок с платформами доставки породит множество наблюдаемых явлений для американской разведки. И это возможность для Вашингтона объяснить Кремлю, насколько плохой была бы эта идея", – сказал доцент Сэнфордской школы государственной политики Университета Дьюка Саймон Майлз.

Кроме того, "неоднозначный опыт нанесения Россией обычных ударов по украинской инфраструктуре" свидетельствует о том, что ядерная атака "может пойти не так", считает старший научный сотрудник Института ООН по исследованию проблем разоружения Павел Подвиг. Он подчеркнул, что крылатая ракета с ядерным вооружением может "сбиться с пути и попасть в жилой дом", ее могут сбить ВСУ, так что существует "значительная неуверенность в успехе удара".

Контекст:

21 сентября Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России.

23–27 сентября оккупанты провели псевдореферендумы о "присоединении" временно оккупированных частей Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей Украины. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил еще до завершения "волеизъявления", что ядерная доктрина РФ будет распространяться и на незаконно аннексированные территории.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие. В то же время президент отметил, что "нельзя заглянуть Путину в голову", поэтому риски, что ядерный удар может быть нанесен, есть.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News сказал, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия.

Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью немецкой газете NOZ, вышедшем 28 сентября, также предостерег Путина от применения ядерного оружия.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил в интервью телеканалу "Настоящее время", опубликованном 28 сентября, что стратегическое ядерное оружие Путин точно использовать не будет. Он добавил, что аппарат СНБО разработал детальную инструкцию для граждан на случай применения Россией тактического ядерного оружия и планирует в ближайшие дни ее обнародовать.

Теги: ядерное оружие, разведка, ПВО, война России против Украины, ракеты, Вадим Скибицкий, ГУР Минобороны Украины
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