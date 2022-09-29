Скибицкий назвал угрозу применения Россией тактического ядерного оружия против Украины "очень высокой"

По его словам, речь идет об оружии "примерно в 100 раз мощнее, чем ракеты, которые Россия до сих пор использовала против Украины".

По прогнозу ГУР, РФ направит такое оружие "на места вдоль линии фронта с большим количеством военных и техники, ключевые командные центры и критически важную инфраструктуру".

Чтобы остановить эту атаку, Украине нужно больше не просто комплексов противовоздушной защиты, а противоракетных систем, подчеркнул Скибицкий.

Он также добавил, что "все будет зависеть от того, как будет развиваться обстановка на поле боя".

Financial Times писала 25 сентября, что, по мнению западных чиновников, Россия применяет ядерные угрозы преимущественно для того, чтобы "набрать обороты" после провалов на поле боя. Собеседники издания подчеркнули, что развертывание ядерного оружия требует значительного времени и будет обнаружено западной разведкой.

Если же президент РФ Владимир Путин решит все-таки использовать ядерное вооружение, чтобы удержать Запад от поддержки Украины, он, скорее всего, применит или испытает тактическое ядерное оружие, считают чиновники и аналитики.

"Процесс перехода в боевую готовность, стыковка боеголовок с платформами доставки породит множество наблюдаемых явлений для американской разведки. И это возможность для Вашингтона объяснить Кремлю, насколько плохой была бы эта идея", – сказал доцент Сэнфордской школы государственной политики Университета Дьюка Саймон Майлз.

Кроме того, "неоднозначный опыт нанесения Россией обычных ударов по украинской инфраструктуре" свидетельствует о том, что ядерная атака "может пойти не так", считает старший научный сотрудник Института ООН по исследованию проблем разоружения Павел Подвиг. Он подчеркнул, что крылатая ракета с ядерным вооружением может "сбиться с пути и попасть в жилой дом", ее могут сбить ВСУ, так что существует "значительная неуверенность в успехе удара".