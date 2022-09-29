Резников о ядерной угрозе: Вопрос – а в каком состоянии этот хлам в России? Можно нажать кнопку, но может бахнуть прямо там

Журналисты попросили Резникова оценить, насколько, по его мнению, серьезен риск ядерной угрозы.
"Риски всегда есть. Имея такого соседа с ядерным потенциалом, всегда есть вероятность, что он психанет. Сколько это в процентах? Я не берусь сказать. Остались ли у них [у россиян] носители? Да, остались. Его можно донести и "Искандерами", и "Калибрами", и самолетами. Какого они качества и состояния – у меня вопрос", – ответил министр.
Резников напомнил, ссылаясь на слова второго президента Украины Леонида Кучмы, который завершал передачу России ядерного оружия, что даже если бы этот ядерный потенциал не был отдан, в 1997 году у него истекал срок годности.
"Его все равно нужно было списывать и утилизировать. Мы его отдали в Россию. Поэтому вопрос: а в каком состоянии этот хлам в России? Наши ракеты "Сатана" в России еще на вооружении, мы их производили более 40 лет назад. И возникает вопрос: кто их обслуживает, по каким документам и сколько лет этим инженерам… Поэтому можно нажать кнопку, но это может бахнуть прямо там", – отметил глава Минобороны.
Он подчеркнул, что напугать украинцев ядерной угрозой, как пытается сделать РФ, уже нельзя.
"Потому что за ужас, который россияне несут своими ракетными обстрелами, "Градами", "Смерчами" и продолжают терроризировать города, – прощения им не будет. Я всегда нашим западным партнерам говорю – перестаньте бояться россиян. Украинцы давно не боятся. Поверьте, что их [россиян] можно бить. Мы их уже бьем. Если вы хотите быть партнерами в этой победе, давайте [действуйте] смелее", – призвал Резников.
21 сентября президент РФ Владимир Путин в своем обращении заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России.
23–27 сентября оккупанты провели псевдореферендумы о "присоединении" временно оккупированных частей Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей Украины. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил еще до завершения "волеизъявления", что ядерная доктрина РФ будет распространяться и на незаконно аннексированные территории.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие. В то же время президент отметил, что "нельзя заглянуть Путину в голову", поэтому риски, что ядерный удар может быть нанесен, есть.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News сказал, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия.
Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью немецкой газете NOZ, вышедшем 28 сентября, также предостерег Путина от применения ядерного оружия.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил в интервью телеканалу "Настоящее время", опубликованном 28 сентября, что стратегическое ядерное оружие Путин точно использовать не будет. Он добавил, что аппарат СНБО разработал детальную инструкцию для граждан на случай применения Россией тактического ядерного оружия и планирует в ближайшие дни ее обнародовать.