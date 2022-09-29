Резников о ядерной угрозе: Вопрос – а в каком состоянии этот хлам в России? Можно нажать кнопку, но может бахнуть прямо там

Резников: Имея такого соседа с ядерным потенциалом, всегда есть вероятность, что он психанет Фото: EPA

Журналисты попросили Резникова оценить, насколько, по его мнению, серьезен риск ядерной угрозы.

"Риски всегда есть. Имея такого соседа с ядерным потенциалом, всегда есть вероятность, что он психанет. Сколько это в процентах? Я не берусь сказать. Остались ли у них [у россиян] носители? Да, остались. Его можно донести и "Искандерами", и "Калибрами", и самолетами. Какого они качества и состояния – у меня вопрос", – ответил министр.

Резников напомнил, ссылаясь на слова второго президента Украины Леонида Кучмы, который завершал передачу России ядерного оружия, что даже если бы этот ядерный потенциал не был отдан, в 1997 году у него истекал срок годности.

"Его все равно нужно было списывать и утилизировать. Мы его отдали в Россию. Поэтому вопрос: а в каком состоянии этот хлам в России? Наши ракеты "Сатана" в России еще на вооружении, мы их производили более 40 лет назад. И возникает вопрос: кто их обслуживает, по каким документам и сколько лет этим инженерам… Поэтому можно нажать кнопку, но это может бахнуть прямо там", – отметил глава Минобороны.

Он подчеркнул, что напугать украинцев ядерной угрозой, как пытается сделать РФ, уже нельзя.

"Потому что за ужас, который россияне несут своими ракетными обстрелами, "Градами", "Смерчами" и продолжают терроризировать города, – прощения им не будет. Я всегда нашим западным партнерам говорю – перестаньте бояться россиян. Украинцы давно не боятся. Поверьте, что их [россиян] можно бить. Мы их уже бьем. Если вы хотите быть партнерами в этой победе, давайте [действуйте] смелее", – призвал Резников.