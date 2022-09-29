США и союзники хотят привлечь Китай и Индию к давлению на Путина, чтобы отговорить его от применения ядерного оружия – СМИ

Внутри и за пределами администрации президента США Джо Байдена раздаются призывы заручиться поддержкой Китая и Индии, которые имеют тесные связи с Москвой, чтобы усилить давление на Путина. Один из американских чиновников заявил Politico, что Китай и Индия могли бы сказать Путину, насколько "катастрофически плохой идеей было бы любое применение ядерного оружия".
Высокопоставленный чиновник Госдепартамента рассказал изданию, что американские дипломаты оказывают давление как на друзей, так и на врагов России в регионе, чтобы заставить Путина "не идти по ядерному пути".
По его словам, в ряде бесед со странами Индо-Тихоокеанского региона США "подчеркивали важность единого выступления против применения ядерного оружия в Украине". При этом он не уточнил, шла ли речь о Китае и Индии, отметив, что "каждая страна обязана высказать свое мнение".
Официальные лица США считают, пишет Politico, что один из самых многообещающих способов изменить мнение Путина – опереться на президента Китая Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Нарендру Моди, которые, по мнению нынешних и бывших официальных лиц США, имеют "значительное влияние на Путина".
Цзиньпин, в частности, рассматривается как "потенциально влиятельный голос", помогающий предотвратить дальнейшую эскалацию кризиса.
21 сентября Путин в своем обращении заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России.
23–27 сентября оккупанты провели псевдореферендумы о "присоединении" временно оккупированных частей Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей Украины. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил еще до завершения "волеизъявления", что ядерная доктрина РФ будет распространяться и на незаконно аннексированные территории.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие. В то же время президент отметил, что "нельзя заглянуть Путину в голову", поэтому риски, что ядерный удар может быть нанесен, есть.
22 сентября издание The Washington Post сообщило: между администрацией Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News подтвердил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия.
Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью немецкой газете NOZ, вышедшем 28 сентября, также предостерег Путина от применения ядерного оружия.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил в интервью телеканалу "Настоящее время", опубликованном 28 сентября, что стратегическое ядерное оружие Путин точно использовать не будет.