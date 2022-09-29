США и союзники хотят привлечь Китай и Индию к давлению на Путина, чтобы отговорить его от применения ядерного оружия – СМИ

Чиновник Госдепартамента рассказал, что американские дипломаты оказывают давление как на друзей, так и на врагов России, чтобы заставить Владимира Путина "не идти по ядерному пути" Фото: EPA

Внутри и за пределами администрации президента США Джо Байдена раздаются призывы заручиться поддержкой Китая и Индии, которые имеют тесные связи с Москвой, чтобы усилить давление на Путина. Один из американских чиновников заявил Politico, что Китай и Индия могли бы сказать Путину, насколько "катастрофически плохой идеей было бы любое применение ядерного оружия".

Высокопоставленный чиновник Госдепартамента рассказал изданию, что американские дипломаты оказывают давление как на друзей, так и на врагов России в регионе, чтобы заставить Путина "не идти по ядерному пути".

По его словам, в ряде бесед со странами Индо-Тихоокеанского региона США "подчеркивали важность единого выступления против применения ядерного оружия в Украине". При этом он не уточнил, шла ли речь о Китае и Индии, отметив, что "каждая страна обязана высказать свое мнение".

Официальные лица США считают, пишет Politico, что один из самых многообещающих способов изменить мнение Путина – опереться на президента Китая Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Нарендру Моди, которые, по мнению нынешних и бывших официальных лиц США, имеют "значительное влияние на Путина".

Цзиньпин, в частности, рассматривается как "потенциально влиятельный голос", помогающий предотвратить дальнейшую эскалацию кризиса.