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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Соловей о возможности применения ядерного оружия: Я бы здесь не обольщался. 24 февраля Путину тоже не было выгодно

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Соловей: Я хочу подчеркнуть, что это не страшилка. К сожалению, это не страшилка это реальная угроза
Соловей: Я хочу подчеркнуть, что это не страшилка. К сожалению, это не страшилка – это реальная угроза
Фото: Валерий Соловей / Instagram

Российский историк, политический аналитик Валерий Соловей считает реальной возможность, что президент РФ Владимир Путин решит ударить ядерным оружием по Украине, и, по его информации, Запад относится к этой угрозе как к реальной. Об этом Соловей сказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Соловей отметил, что Путин спешил провести "референдумы" на оккупированных территориях, чтобы "подвести легалистское обоснование под возможность использования ядерного оружия", представив его как защиту своей территории.

"Здесь можно сказать, что Россия стоит на почве буквы закона: как закон повернет Кремль, так и будет", – добавил историк. Он подчеркнул, что это только одна из причин ядерного шантажа Путина.

"Вторая часть – это, конечно же, давление на Запад и на Украину с тем, чтобы показать: "Послушайте, уступите нам. Вот сейчас уступите. Вы же видите, как мы решительно настроены". И я бы здесь не обольщался следующими рассуждениями: "Но Путин этого не сделает, потому что ему это не выгодно". 24 февраля ему тоже не было выгодно. Он сделал много вещей, которые ему были не выгодны. Люди, которые так говорят, – они не понимают, что у Путина железная логика. Эта логика основывается на тех предпосылках, которые для нас чужды. Она основывается на других предпосылках. И я бы сказал, что это патологическая логика. И именно это слово я использую с медицинским оттенком", – пояснил Соловей.

По его словам, в этой ситуации "остается надеяться на две вещи": что Путин решит провести ядерную демонстрацию в месте, где нет людей, например посреди океана; или что если даже приказ о ядерном ударе будет отдан, то он, возможно, не будет выполнен.

"Я подчеркну: возможно. Потому что процедура использования тактического ядерного оружия – она технически непростая... Но мне сказали, что обольщаться этим не стоит. Это, вы знаете, как раз тот случай: пока не попробуешь, не узнаешь", – сказал историк.

Он подчеркнул, что решение нанести ядерный удар было бы со стороны России "просто безумием", так как у Запада есть возможность ответить на это с помощью конвенциональных, не ядерных средств вооружения.

В то же время Соловей предположил, что, если Запад ударит конвенциональным оружием, например, по Черноморскому флоту РФ, Путин не сможет не ответить, так как это будет означать "конец его власти в прямом и переносном смысле слова".

"Значит, тогда начинается эскалация. Россия обладает преимуществом в тактическом ядерном оружии по сравнению с блоком НАТО. И совершенно очевидно уступает по части современных конвенциональных вооружений. Но дальше вот этой стадии я, честно говоря, не решаюсь заглядывать. Потому что мы вступаем в полосу, знаете, антиутопий: вот "после того, как все закончится". И я хочу подчеркнуть, что это не страшилка. К сожалению, это не страшилка – это реальная угроза. И, насколько я знаю, Запад именно как к реальной угрозе к ней и относится. Он пытается минимизировать риски и вместе с тем понимает, что если он сейчас отступит, то все, чего он добился, поддерживая Украину, будет потеряно. Вот такая – очень тяжелая – ситуация. Крайне тяжелая. Экзистенциально тяжелая – даже не политически", – резюмировал Соловей.

Соловей: И физическое, и психическое состояние Путина чрезвычайно скверное. Окружение ждет, когда он наконец даст старт транзиту власти в пользу группировки Патрушева. Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

21 сентября Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России.

23–27 сентября оккупанты провели псевдореферендумы о "присоединении" временно оккупированных частей Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей Украины. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил еще до завершения "волеизъявления", что ядерная доктрина РФ будет распространяться и на незаконно аннексированные территории.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие. В то же время президент отметил, что "нельзя заглянуть Путину в голову", поэтому риски, что ядерный удар может быть нанесен, есть.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News сказал, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия.

Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью немецкой газете NOZ, вышедшем 28 сентября, также предостерег Путина от применения ядерного оружия.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил в интервью телеканалу "Настоящее время", опубликованном 28 сентября, что стратегическое ядерное оружие Путин точно использовать не будет. Он добавил, что аппарат СНБО разработал детальную инструкцию для граждан на случай применения Россией тактического ядерного оружия и планирует в ближайшие дни ее обнародовать.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Владимир Путин, ядерное оружие, референдум, Черноморский флот РФ, оккупация, аннексия, Валерий Соловей, война России против Украины
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