Соловей о возможности применения ядерного оружия: Я бы здесь не обольщался. 24 февраля Путину тоже не было выгодно

Соловей: Я хочу подчеркнуть, что это не страшилка. К сожалению, это не страшилка – это реальная угроза Фото: Валерий Соловей / Instagram

Соловей отметил, что Путин спешил провести "референдумы" на оккупированных территориях, чтобы "подвести легалистское обоснование под возможность использования ядерного оружия", представив его как защиту своей территории.

"Здесь можно сказать, что Россия стоит на почве буквы закона: как закон повернет Кремль, так и будет", – добавил историк. Он подчеркнул, что это только одна из причин ядерного шантажа Путина.

"Вторая часть – это, конечно же, давление на Запад и на Украину с тем, чтобы показать: "Послушайте, уступите нам. Вот сейчас уступите. Вы же видите, как мы решительно настроены". И я бы здесь не обольщался следующими рассуждениями: "Но Путин этого не сделает, потому что ему это не выгодно". 24 февраля ему тоже не было выгодно. Он сделал много вещей, которые ему были не выгодны. Люди, которые так говорят, – они не понимают, что у Путина железная логика. Эта логика основывается на тех предпосылках, которые для нас чужды. Она основывается на других предпосылках. И я бы сказал, что это патологическая логика. И именно это слово я использую с медицинским оттенком", – пояснил Соловей.

По его словам, в этой ситуации "остается надеяться на две вещи": что Путин решит провести ядерную демонстрацию в месте, где нет людей, например посреди океана; или что если даже приказ о ядерном ударе будет отдан, то он, возможно, не будет выполнен.

"Я подчеркну: возможно. Потому что процедура использования тактического ядерного оружия – она технически непростая... Но мне сказали, что обольщаться этим не стоит. Это, вы знаете, как раз тот случай: пока не попробуешь, не узнаешь", – сказал историк.

Он подчеркнул, что решение нанести ядерный удар было бы со стороны России "просто безумием", так как у Запада есть возможность ответить на это с помощью конвенциональных, не ядерных средств вооружения.

В то же время Соловей предположил, что, если Запад ударит конвенциональным оружием, например, по Черноморскому флоту РФ, Путин не сможет не ответить, так как это будет означать "конец его власти в прямом и переносном смысле слова".

"Значит, тогда начинается эскалация. Россия обладает преимуществом в тактическом ядерном оружии по сравнению с блоком НАТО. И совершенно очевидно уступает по части современных конвенциональных вооружений. Но дальше вот этой стадии я, честно говоря, не решаюсь заглядывать. Потому что мы вступаем в полосу, знаете, антиутопий: вот "после того, как все закончится". И я хочу подчеркнуть, что это не страшилка. К сожалению, это не страшилка – это реальная угроза. И, насколько я знаю, Запад именно как к реальной угрозе к ней и относится. Он пытается минимизировать риски и вместе с тем понимает, что если он сейчас отступит, то все, чего он добился, поддерживая Украину, будет потеряно. Вот такая – очень тяжелая – ситуация. Крайне тяжелая. Экзистенциально тяжелая – даже не политически", – резюмировал Соловей.

Соловей: И физическое, и психическое состояние Путина чрезвычайно скверное. Окружение ждет, когда он наконец даст старт транзиту власти в пользу группировки Патрушева. Полный текст интервью

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