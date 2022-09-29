США будут рассматривать ядерный удар по Украине как нападение на НАТО – сенатор

Заседание комитета называлось "От Нюрнберга до Украины: ответственность за военные преступления и преступления против человечности". Выступая, сенаторы подчеркивали, что Россия должна отвечать за все нарушения законов, допущенные ее армией в Украине.

"Если [президент РФ Владимир] Путин продолжит свои угрозы и применит ядерное оружие, мы будем считать это крупномасштабным нападением на НАТО. Радиация затрагивает не только Украину, но и всю Европу", – сказал Грэм.

По его словам, РФ использует ядерное оружие для шантажа. И НАТО должен дать четкий сигнал Москве, каким будет ответ.

"Если мы не донесем это сообщение, мы совершим огромную ошибку по отношению к Путину и таким тиранам, как он", – отметил Грэм.