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ВОЙНА В УКРАИНЕ

США будут рассматривать ядерный удар по Украине как нападение на НАТО – сенатор

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Грэм: НАТО должен дать четкий сигнал Москве, каким будет ответ
Грэм: НАТО должен дать четкий сигнал Москве, каким будет ответ
Фото: ЕРА

Если Россия продолжит угрозы в адрес Украины и применит ядерное оружие, США воспримут это как нападение на НАТО. Об этом американский сенатор от республиканской партии Линдси Грэм заявил на заседании Судебного комитета США, пишет Dikgazete.

Заседание комитета называлось "От Нюрнберга до Украины: ответственность за военные преступления и преступления против человечности". Выступая, сенаторы подчеркивали, что Россия должна отвечать за все нарушения законов, допущенные ее армией в Украине.

"Если [президент РФ Владимир] Путин продолжит свои угрозы и применит ядерное оружие, мы будем считать это крупномасштабным нападением на НАТО. Радиация затрагивает не только Украину, но и всю Европу", – сказал Грэм. 

По его словам, РФ использует ядерное оружие для шантажа. И НАТО должен дать четкий сигнал Москве, каким будет ответ.

"Если мы не донесем это сообщение, мы совершим огромную ошибку по отношению к Путину и таким тиранам, как он", – отметил Грэм.

Контекст:

21 сентября Путин в своем обращении заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России.

23–27 сентября оккупанты провели псевдореферендумы о "присоединении" временно оккупированных частей Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей Украины. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил еще до завершения "волеизъявления", что ядерная доктрина РФ будет распространяться и на незаконно аннексированные территории.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие. В то же время президент отметил, что "нельзя заглянуть Путину в голову", поэтому риски, что ядерный удар может быть нанесен, есть.

22 сентября издание The Washington Post сообщило: между администрацией Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины. 

Государственный секретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News подтвердил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия.

Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью немецкой газете NOZ, вышедшем 28 сентября, также предостерег Путина от применения ядерного оружия.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил в интервью телеканалу "Настоящее время", опубликованном 28 сентября, что стратегическое ядерное оружие Путин точно использовать не будет.

Теги: Россия, Владимир Путин, ядерное оружие, Конгресс США, Линдси Грэм, Республиканская партия, война России против Украины
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