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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В украинской разведке не видят оснований считать, что РФ нанесет ядерный удар по Украине в ближайшей перспективе

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По мнению Буданова, не стоит бояться мобилизации в России "это подарок" для Украины
По мнению Буданова, не стоит бояться мобилизации в России – "это подарок" для Украины
Скриншот: Головне управління розвідки Міністерства оборони України / Facebook

В настоящее время нет оснований считать, что Россия нанесет ядерный удар по Украине.

Такое мнение 30 сентября в эфире национального телемарафона высказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. Видеозапись эфира с участием Буданова опубликована в YouTube ТСН.

"По состоянию на сейчас нет никаких оснований считать, что ядерный удар в ближайшей какой-то перспективе может быть нанесен по территории Украины", – сказал глава украинской разведки.

По мнению Буданова, не стоит бояться мобилизации в России – "это подарок" для Украины.

Контекст:

21 сентября президент РФ Владимир Путин в своем обращении заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Намек он повторил и 30 сентября, заявив, что "мы будем защищать нашу землю (речь о незаконно аннексированных территориях Украины. – "ГОРДОН") всеми имеющимися у нас силами и средствами".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие. В то же время президент отметил, что "нельзя заглянуть Путину в голову", поэтому риски, что ядерный удар может быть нанесен, есть.

22 сентября издание The Washington Post сообщило: между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News подтвердил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия.

Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью немецкой газете NOZ, вышедшем 28 сентября, также предостерег Путина от применения ядерного оружия.

Теги: Россия, Украина, ядерное оружие, разведка, угрозы, война России против Украины, ядерный удар, ГУР Минобороны Украины, Кирилл Буданов, российские оккупанты
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