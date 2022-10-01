В украинской разведке не видят оснований считать, что РФ нанесет ядерный удар по Украине в ближайшей перспективе

Такое мнение 30 сентября в эфире национального телемарафона высказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. Видеозапись эфира с участием Буданова опубликована в YouTube ТСН.
"По состоянию на сейчас нет никаких оснований считать, что ядерный удар в ближайшей какой-то перспективе может быть нанесен по территории Украины", – сказал глава украинской разведки.
По мнению Буданова, не стоит бояться мобилизации в России – "это подарок" для Украины.
21 сентября президент РФ Владимир Путин в своем обращении заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Намек он повторил и 30 сентября, заявив, что "мы будем защищать нашу землю (речь о незаконно аннексированных территориях Украины. – "ГОРДОН") всеми имеющимися у нас силами и средствами".
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие. В то же время президент отметил, что "нельзя заглянуть Путину в голову", поэтому риски, что ядерный удар может быть нанесен, есть.
22 сентября издание The Washington Post сообщило: между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News подтвердил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия.
Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью немецкой газете NOZ, вышедшем 28 сентября, также предостерег Путина от применения ядерного оружия.