В украинской разведке не видят оснований считать, что РФ нанесет ядерный удар по Украине в ближайшей перспективе

По мнению Буданова, не стоит бояться мобилизации в России – "это подарок" для Украины Скриншот: Головне управління розвідки Міністерства оборони України / Facebook

Такое мнение 30 сентября в эфире национального телемарафона высказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. Видеозапись эфира с участием Буданова опубликована в YouTube ТСН.

"По состоянию на сейчас нет никаких оснований считать, что ядерный удар в ближайшей какой-то перспективе может быть нанесен по территории Украины", – сказал глава украинской разведки.

По мнению Буданова, не стоит бояться мобилизации в России – "это подарок" для Украины.