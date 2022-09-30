ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ходжес о ядерных угрозах РФ: Не считаю, что Путин склонен к самоубийству

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ходжес оценил вероятность того, что Путин начнет ядерную войну
Ходжес оценил вероятность того, что Путин начнет ядерную войну
Фото: EPA

Вероятность применения Россией ядерного оружия невелика – такое мнение высказал бывший командующий армией США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес в интервью ВВС, опубликованном 29 сентября.

Он отметил, что США будут вынуждены ответить на любое применение ядерного оружия и в Кремле об этом знают.

"Если они осознают, что мы это действительно сделаем, я считаю маловероятным, что они действительно применят ядерное оружие. Я не считаю, что [президент России Владимир] Путин и люди из его окружения – какими бы злыми они ни были – склонны к самоубийству", – сказал он.

По словам Ходжеса, люди, которые держат Путина у власти, думают о том, что будет в стране после него.

"Поэтому Запад, международное общество должны сосредоточиться на этих людях, говоря: "Смотрите, не разрешайте ему сбросить Россию со скалы", – сказал он.

Контекст:

21 сентября Путин в своем обращении заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие. В то же время президент отметил, что "нельзя заглянуть Путину в голову", поэтому риски, что ядерный удар может быть нанесен, есть.

22 сентября издание The Washington Post сообщило: между администрацией Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины. 

Государственный секретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News подтвердил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия.

Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью немецкой газете NOZ, вышедшем 28 сентября, также предостерег Путина от применения ядерного оружия.

Теги: Россия, Владимир Путин, ядерное оружие, Бен Ходжес, война России против Украины, ядерный удар
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Продюсеры в день премьеры перенесли показ шоу "Холостяк"
Продюсеры в день премьеры перенесли показ шоу "Холостяк"
"Какая красота!" 19-летняя дочь звезды "Квартала 95" Кравец обнародовала снимки в просторной рубашке
"Какая красота!" 19-летняя дочь звезды "Квартала 95" Кравец обнародовала снимки в просторной рубашке
Тина Кароль: Я кормлю не только семью, но и весь свой коллектив
Тина Кароль: Я кормлю не только семью, но и весь свой коллектив
Горбунов привел сравнение с воюющим на фронте Хлывнюком, комментируя получение награды от Зеленского
Горбунов привел сравнение с воюющим на фронте Хлывнюком, комментируя получение награды от Зеленского
Потап рассказал, что ответила Ани Лорак на просьбу Каменских не молчать о войне
Потап рассказал, что ответила Ани Лорак на просьбу Каменских не молчать о войне
  "Не понимаю, почему туда едут мужики с мешками, а обратно – мешки с мужиками". Великий снял ролик о мобилизации в РФ
  "Не понимаю, почему туда едут мужики с мешками, а обратно – мешки с мужиками". Великий снял ролик о мобилизации в РФ
Кекелия заявила, что возвращается с детьми в Украину
Кекелия заявила, что возвращается с детьми в Украину
40-летняя Мейхер снялась в ванной. Фото
40-летняя Мейхер снялась в ванной. Фото
Жена Ярославского показала осеннюю фотосессию в Лондоне
Жена Ярославского показала осеннюю фотосессию в Лондоне
"Почему указывает вас в одном ряду с теми, кто поддерживает Пуйло?" Тина Кароль презентовала альбом, записанный с российским продюсером
"Почему указывает вас в одном ряду с теми, кто поддерживает Пуйло?" Тина Кароль презентовала альбом, записанный с российским продюсером
"Как в гробу", "Аж страшно стало". Волочкова напугала подписчиков своими свежими снимками
"Как в гробу", "Аж страшно стало". Волочкова напугала подписчиков своими свежими снимками
"Браво!", "Эктор, застегнитесь". Хименес-Браво показал горячее фото, заявив, что готов к оргии на Щекавице
"Браво!", "Эктор, застегнитесь". Хименес-Браво показал горячее фото, заявив, что готов к оргии на Щекавице
"Я – украинка, и это моя суперсила". Каменских сняла ролик в патриотической футболке и с флагом на щеках. Видео
"Я – украинка, и это моя суперсила". Каменских сняла ролик в патриотической футболке и с флагом на щеках. Видео
"Какие хорошенькие", " Где мама купила такие стринги?". Сердючка с мамой отреагировали откровенным фото на оргию в Щекавице
"Какие хорошенькие", " Где мама купила такие стринги?". Сердючка с мамой отреагировали откровенным фото на оргию в Щекавице
Горбунов о Дикусаре: То, что именно Дима взял в руки оружие, для меня было открытием
Горбунов о Дикусаре: То, что именно Дима взял в руки оружие, для меня было открытием
Тина Кароль: У меня переломные моменты были дважды, когда я могла завершить и карьеру, и существование. Это третий
Тина Кароль: У меня переломные моменты были дважды, когда я могла завершить и карьеру, и существование. Это третий
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Невероятно счастливы". Жена Зеленского сообщила, что их дочь стала студенткой (209545)
2
Жена освобожденного из плена командира полка "Азов" Прокопенко снялась на берегу океана в футболке с изображением мужа. Фото (166762)
3
"А кого там тогда бомбили?" Макаревич прокомментировал псевдореферендумы во временно оккупированных областях Украины (72511)
4
"Когда ты родился, я была моложе тебя сейчас". 39-летняя Осадчая показала 20-летнего сына, который учится в США (70252)
5
"Это личное дело каждого". Жена покинувшего Украину Ямы рассказала, почему он не защищает Родину (59032)
6
"Залужность фото зашкаливает", "Какое милое лицо и добрые глаза у Залужного". Арестович сделал селфи в обнимку с главнокомандующим ВСУ (47855)
7
47-летняя Могилевская после слухов о беременности опубликовала снимки в вечернем платье (35543)
8
"Не могу сказать, что Миша осыпал меня цветами, но у нас были хорошие отношения". Кацурина рассказала, как узнала о романе мужа с Дорофеевой (33694)
 
 
 
 