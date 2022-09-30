Ходжес о ядерных угрозах РФ: Не считаю, что Путин склонен к самоубийству

Он отметил, что США будут вынуждены ответить на любое применение ядерного оружия и в Кремле об этом знают.
"Если они осознают, что мы это действительно сделаем, я считаю маловероятным, что они действительно применят ядерное оружие. Я не считаю, что [президент России Владимир] Путин и люди из его окружения – какими бы злыми они ни были – склонны к самоубийству", – сказал он.
По словам Ходжеса, люди, которые держат Путина у власти, думают о том, что будет в стране после него.
"Поэтому Запад, международное общество должны сосредоточиться на этих людях, говоря: "Смотрите, не разрешайте ему сбросить Россию со скалы", – сказал он.
21 сентября Путин в своем обращении заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие. В то же время президент отметил, что "нельзя заглянуть Путину в голову", поэтому риски, что ядерный удар может быть нанесен, есть.
22 сентября издание The Washington Post сообщило: между администрацией Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News подтвердил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия.
Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью немецкой газете NOZ, вышедшем 28 сентября, также предостерег Путина от применения ядерного оружия.