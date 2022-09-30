Ходжес о ядерных угрозах РФ: Не считаю, что Путин склонен к самоубийству

Он отметил, что США будут вынуждены ответить на любое применение ядерного оружия и в Кремле об этом знают.

"Если они осознают, что мы это действительно сделаем, я считаю маловероятным, что они действительно применят ядерное оружие. Я не считаю, что [президент России Владимир] Путин и люди из его окружения – какими бы злыми они ни были – склонны к самоубийству", – сказал он.

По словам Ходжеса, люди, которые держат Путина у власти, думают о том, что будет в стране после него.

"Поэтому Запад, международное общество должны сосредоточиться на этих людях, говоря: "Смотрите, не разрешайте ему сбросить Россию со скалы", – сказал он.