Ходжес о мобилизации в России: Это умышленное убийство со стороны Кремля

"То, что я вижу, это умышленное убийство со стороны Кремля. Послать в бой необученного солдата – это преступление. И именно это Россия делает с тысячами молодых мужчин, большинство из которых, что интересно, приехали далеко из Москвы. Они происходят из этнических меньшинств. Вот, кто несет наибольшее бремя. И я не думаю, что эти меньшинства и дальше будут терпеть", – сказал он.

Ходжес подчеркнул, что сами россияне не хотят идти на войну в Украине. Он напомнил о тысячах мужчин, которые стремятся выехать из России в другие страны.

"Из-за постоянного давления и решимости украинских солдат и украинского народа находящиеся в Украине российские солдаты действительно истощены. Они отчаялись. Их система материально-технического обеспечения находится в ужасающем состоянии. Они больше не могут использовать артиллерию, как раньше, они не получают достаточно пищи, медицинской помощи, всего того, в чем нуждаются, например, новая обувь. Скоро станет холоднее и сырее. Это не очень хорошая ситуация. И Вооруженные Силы Украины проделали очень хорошую работу, ударив по российским штабам, артиллерии, логистике", – сказал генерал.

При этом он подчеркнул, что Россия все еще очень опасна, потому что она остается большой военной силой с множеством ресурсов.