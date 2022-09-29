Ходжес о мобилизации в России: Это умышленное убийство со стороны Кремля

"То, что я вижу, это умышленное убийство со стороны Кремля. Послать в бой необученного солдата – это преступление. И именно это Россия делает с тысячами молодых мужчин, большинство из которых, что интересно, приехали далеко из Москвы. Они происходят из этнических меньшинств. Вот, кто несет наибольшее бремя. И я не думаю, что эти меньшинства и дальше будут терпеть", – сказал он.
Ходжес подчеркнул, что сами россияне не хотят идти на войну в Украине. Он напомнил о тысячах мужчин, которые стремятся выехать из России в другие страны.
"Из-за постоянного давления и решимости украинских солдат и украинского народа находящиеся в Украине российские солдаты действительно истощены. Они отчаялись. Их система материально-технического обеспечения находится в ужасающем состоянии. Они больше не могут использовать артиллерию, как раньше, они не получают достаточно пищи, медицинской помощи, всего того, в чем нуждаются, например, новая обувь. Скоро станет холоднее и сырее. Это не очень хорошая ситуация. И Вооруженные Силы Украины проделали очень хорошую работу, ударив по российским штабам, артиллерии, логистике", – сказал генерал.
При этом он подчеркнул, что Россия все еще очень опасна, потому что она остается большой военной силой с множеством ресурсов.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Президент Украины Владимир Зеленский 23 сентября сообщил, что за сентябрь на востоке Украины освобождены около 9 тыс. км² территории.
21 сентября Путин в видеообращении заявил, что подписал указ об объявлении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину.
В отдаленных населенных пунктах РФ мобилизации подлежит все мужское население определенной возрастной категории, без боевого опыта и опыта прохождения военной службы, сообщал Генштаб ВСУ. Российские СМИ писали, что мобилизуют даже людей с инвалидностью и хроническими заболеваниями.
После объявления Путиным мобилизации тысячи россиян решили уехать из страны. В несколько раз выросли цены на авиабилеты из РФ. На автомобильных КПП на границе России с рядом стран возникли пробки из-за большого количества желающих уехать. В частности, большие скопления машин наблюдались на границе с Финляндией, Монголией, Казахстаном, Грузией.