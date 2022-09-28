ВСУ могут зайти в Крым к середине 2023 года – генерал США Ходжес

"Я очень доверяю Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины. Они были очень умны и проделали хорошую работу по планированию и подготовке. Я бы подождал, пока они продолжают разрушать российскую логистику... Я надеюсь, что к концу этого года украинские силы потеснят российские силы к позициям 23 февраля, а к середине следующего года украинцы будут в Крыму", – сказал Ходжес.

По словам американского генерала, президент России Владимир Путин в настоящее время оказался в безвыходной ситуации и он понимает, что положение его войск ухудшается. Также очевидно, что большинство россиян не хотят участвовать в войне. Кроме того, даже если будут мобилизованы все 300 тысяч, как было заявлено, то пройдут месяцы, прежде чем они будут обучены, экипированы и готовы отправиться на фронт, считает Ходжес.