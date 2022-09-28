Генштаб ВСУ: В РФ мобилизуют инвалидов, онкобольных, многодетных родителей и лиц старше 60, сохраняется тенденция к уклонению

Об этом в вечерней сводке, опубликованной в Facebook 28 сентября, проинформировал Генштаб ВСУ.
Отмечается, что в отдаленных населенных пунктах РФ мобилизации подлежит все мужское население определенной возрастной категории, без боевого опыта и опыта прохождения военной службы.
"Нередки случаи мобилизации лиц с инвалидностью, онкобольных, многодетных родителей и лиц старше 60 лет", – говорится в сообщении.
В то же время в отдельных регионах РФ население пытается сопротивляться принудительной мобилизации, подчеркнули в Генштабе.
"Неготовность реализации мер мобилизации отмечена в сборных пунктах Белгородской и Ростовской областей. Так, вновь прибывший личный состав должен за свой счет приобрести зимнюю форму одежды и средства защиты", – указывается в сообщении.
Кроме того, в России сохраняется тенденция поиска лицами призывного возраста способов уклонения от мобилизации.
"На временно оккупированной территории Автономной Республики Крым мужчины во избежание мобилизации пытаются откупиться взяткой, выехать за границу РФ, трудоустроиться на предприятие критической инфраструктуры или совершить мелкое преступление", – резюмировали в Генштабе ВСУ.
21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил, что подписал указ о частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время российские СМИ сообщали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.
Шойгу и Путин утверждали, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт. Однако в указе это не задокументировано, и даже местные власти в РФ признают, что мобилизуют и "граждан, которые не должны призываться".
После объявления Путиным о мобилизации в несколько раз выросли цены на авиабилеты из РФ. На автомобильных КПП на границе России с рядом стран возникли пробки из-за большого количества желающих уехать. В частности, большие скопления машин наблюдались на границе с Финляндией, Монголией, Казахстаном, Грузией.
Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки.