ГОРДОН
 
 
МИР

Генштаб ВСУ: В РФ мобилизуют инвалидов, онкобольных, многодетных родителей и лиц старше 60, сохраняется тенденция к уклонению

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В России сохраняется тенденция поиска лицами призывного возраста способов уклонения от мобилизации, отметили в Генштабе ВСУ
В России сохраняется тенденция поиска лицами призывного возраста способов уклонения от мобилизации, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: EPA

В РФ и на временно оккупированных Россией территориях Украины продолжаются мероприятия так называемой частичной мобилизации.

Об этом в вечерней сводке, опубликованной в Facebook 28 сентября, проинформировал Генштаб ВСУ.

Отмечается, что в отдаленных населенных пунктах РФ мобилизации подлежит все мужское население определенной возрастной категории, без боевого опыта и опыта прохождения военной службы.

"Нередки случаи мобилизации лиц с инвалидностью, онкобольных, многодетных родителей и лиц старше 60 лет", – говорится в сообщении.

В то же время в отдельных регионах РФ население пытается сопротивляться принудительной мобилизации, подчеркнули в Генштабе.

"Неготовность реализации мер мобилизации отмечена в сборных пунктах Белгородской и Ростовской областей. Так, вновь прибывший личный состав должен за свой счет приобрести зимнюю форму одежды и средства защиты", – указывается в сообщении.

Кроме того, в России сохраняется тенденция поиска лицами призывного возраста способов уклонения от мобилизации.

"На временно оккупированной территории Автономной Республики Крым мужчины во избежание мобилизации пытаются откупиться взяткой, выехать за границу РФ, трудоустроиться на предприятие критической инфраструктуры или совершить мелкое преступление", – резюмировали в Генштабе ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0M9u4uLZiAXMUVJNr8PDc2hKyczCozQemLanzWwazWkZnzQeqPBCpjkepSMBkJ7Afl

Контекст:

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил, что подписал указ о частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время российские СМИ сообщали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.

Шойгу и Путин утверждали, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт. Однако в указе это не задокументировано, и даже местные власти в РФ признают, что мобилизуют и "граждан, которые не должны призываться".

После объявления Путиным о мобилизации в несколько раз выросли цены на авиабилеты из РФ. На автомобильных КПП на границе России с рядом стран возникли пробки из-за большого количества желающих уехать. В частности, большие скопления машин наблюдались на границе с ФинляндиейМонголиейКазахстаномГрузией.

Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки.

Теги: Россия, Крым, Генштаб ВСУ, Белгород, Ростов, мобилизация, инвалидность, преступление, взятка, мужчины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Полякова рассказала Ефросининой, благодаря чему не набирает лишний вес
Полякова рассказала Ефросининой, благодаря чему не набирает лишний вес
46-летняя Падалко показала, как изменилась за 20 лет
46-летняя Падалко показала, как изменилась за 20 лет
"Там нет ценности у денег. Связи – ничто". Кривошапко рассказал, как живут украинцы в освобожденных от российских оккупантов городах
"Там нет ценности у денег. Связи – ничто". Кривошапко рассказал, как живут украинцы в освобожденных от российских оккупантов городах
Брижит Бардо – 88: история свободной женщины на грани самоубийства
Брижит Бардо – 88: история свободной женщины на грани самоубийства G
"Что с Вовой? Вроде бы все хорошо". Жена Остапчука отреагировала на вопрос о муже после слухов о расставании
"Что с Вовой? Вроде бы все хорошо". Жена Остапчука отреагировала на вопрос о муже после слухов о расставании
"Не могу сказать, что Миша осыпал меня цветами, но у нас были хорошие отношения". Кацурина рассказала, как узнала о романе мужа с Дорофеевой
"Не могу сказать, что Миша осыпал меня цветами, но у нас были хорошие отношения". Кацурина рассказала, как узнала о романе мужа с Дорофеевой
  Усик: У дочери была большая претензия к Джошуа: почему он бил ниже пояса. Плохое видят сразу
  Усик: У дочери была большая претензия к Джошуа: почему он бил ниже пояса. Плохое видят сразу G
Дмитрий ГОРДОН
"Стал, как оловянный солдатик". Арзуманян показал, как изменился за 10 лет семейной жизни
"Стал, как оловянный солдатик". Арзуманян показал, как изменился за 10 лет семейной жизни
  Украинский режиссер Таню Муиньо сняла в Мексике клип для Элтона Джона и Бритни Спирс. Видео
  Украинский режиссер Таню Муиньо сняла в Мексике клип для Элтона Джона и Бритни Спирс. Видео
Зеленская ответила австралийской журналистке, почему уверена в победе Украины над российскими оккупантами
Зеленская ответила австралийской журналистке, почему уверена в победе Украины над российскими оккупантами
Клопотенко назвал блюда, которые нужно приготовить для оргии на Щекавице в случае ядерного удара РФ
Клопотенко назвал блюда, которые нужно приготовить для оргии на Щекавице в случае ядерного удара РФ
"Это позволяет визуализировать свое будущее и двигаться вперед". Зарицкая рассказала, как поддерживает себя во время войны
"Это позволяет визуализировать свое будущее и двигаться вперед". Зарицкая рассказала, как поддерживает себя во время войны
"Она была высокомерной". Танкович рассказал о своем общении с Марченко во время ее работы на СТБ
"Она была высокомерной". Танкович рассказал о своем общении с Марченко во время ее работы на СТБ
"О боже!", "Малышка". В сети обсуждают видео Рианны в бикини
"О боже!", "Малышка". В сети обсуждают видео Рианны в бикини
Тина Кароль: Я работаю над собой! Причина – деспотичное воспитание. Это ломает в корне
Тина Кароль: Я работаю над собой! Причина – деспотичное воспитание. Это ломает в корне
Пэлтроу по случаю своего 50-летия снялась без одежды, белья и макияжа. Фото
Пэлтроу по случаю своего 50-летия снялась без одежды, белья и макияжа. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Британец, который бросил жену и детей ради беженки из Украины, разорвал отношения с ней, обвинив в неумении употреблять алкоголь (204520)
2
"Невероятно счастливы". Жена Зеленского сообщила, что их дочь стала студенткой (145061)
3
Экс-друг Ани Лорак режиссер Боднарчук: Кому она здесь нахер нужна? Она знает, что ее уже прокляли 10 раз (136782)
4
Уотерс после отмены концертов в Польше из-за антиукраинских высказываний написал открытое письмо Путину (125683)
5
Кацурина рассказала, как Dantes узнал, что у Дорофеевой роман с ее мужем (125192)
6
"Я приеду быстро, поверьте мне. Я не боюсь этой поездки". 86-летний Делон отреагировал на предложение Зеленского приехать в Украину (101590)
7
49-летняя Клум без бюстгальтера показала себя со всех сторон (70709)
8
"Залужность фото зашкаливает", "Какое милое лицо и добрые глаза у Залужного". Арестович сделал селфи в обнимку с главнокомандующим ВСУ (38846)
 
 
 
 