Генштаб ВСУ: В РФ мобилизуют инвалидов, онкобольных, многодетных родителей и лиц старше 60, сохраняется тенденция к уклонению

В России сохраняется тенденция поиска лицами призывного возраста способов уклонения от мобилизации, отметили в Генштабе ВСУ Фото: EPA

Об этом в вечерней сводке, опубликованной в Facebook 28 сентября, проинформировал Генштаб ВСУ.

Отмечается, что в отдаленных населенных пунктах РФ мобилизации подлежит все мужское население определенной возрастной категории, без боевого опыта и опыта прохождения военной службы.

"Нередки случаи мобилизации лиц с инвалидностью, онкобольных, многодетных родителей и лиц старше 60 лет", – говорится в сообщении.

В то же время в отдельных регионах РФ население пытается сопротивляться принудительной мобилизации, подчеркнули в Генштабе.

"Неготовность реализации мер мобилизации отмечена в сборных пунктах Белгородской и Ростовской областей. Так, вновь прибывший личный состав должен за свой счет приобрести зимнюю форму одежды и средства защиты", – указывается в сообщении.

Кроме того, в России сохраняется тенденция поиска лицами призывного возраста способов уклонения от мобилизации.

"На временно оккупированной территории Автономной Республики Крым мужчины во избежание мобилизации пытаются откупиться взяткой, выехать за границу РФ, трудоустроиться на предприятие критической инфраструктуры или совершить мелкое преступление", – резюмировали в Генштабе ВСУ.