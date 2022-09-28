В России начали составлять списки выезжающих из страны, тех, кто подписал документ о признании РФ агрессором, ждет наказание – спикер Госдумы

При этом он не уточнил, с какой целью власти РФ составляют списки.
Володин добавил, что на российской границе многие из выезжающих бросают свои автомобили. Глава Госдумы РФ предложил "подумать, кому отдать эти машины", – "может, семьям тех ребят, которые поехали воевать".
Володин также прокомментировал документ о признании РФ страной-агрессором, оккупантом Абхазии и Южной Осетии и осуждении военных действий России против независимых государств, который при пересечении границы с Грузией должны подписать россияне.
"Если это так и наши граждане подписывают этот документ, совершенно очевидно: это преступление, надо разобраться с этим", – сказал Володин, его цитирует сайт Госдумы РФ.
Таких россиян он обвинил в "предательстве".
"Если задумают назад возвращаться, будут наказаны по законам", – добавил Володин.
21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил, что подписал указ о частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время российские СМИ сообщали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.
Шойгу и Путин утверждали, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт. Однако в указе это не задокументировано, и даже местные власти в РФ признают, что мобилизуют и "граждан, которые не должны призываться".
После объявления Путиным о мобилизации в несколько раз выросли цены на авиабилеты из РФ. На автомобильных КПП на границе России с рядом стран возникли пробки из-за большого количества желающих уехать. В частности, большие скопления машин наблюдались на границе с Финляндией, Монголией, Казахстаном, Грузией.
Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки.