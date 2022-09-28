В России начали составлять списки выезжающих из страны, тех, кто подписал документ о признании РФ агрессором, ждет наказание – спикер Госдумы

Володин отметил, что на российской границе многие из выезжающих бросают свои автомобили Фото: duma.gov.ru

При этом он не уточнил, с какой целью власти РФ составляют списки.

Володин добавил, что на российской границе многие из выезжающих бросают свои автомобили. Глава Госдумы РФ предложил "подумать, кому отдать эти машины", – "может, семьям тех ребят, которые поехали воевать".

Володин также прокомментировал документ о признании РФ страной-агрессором, оккупантом Абхазии и Южной Осетии и осуждении военных действий России против независимых государств, который при пересечении границы с Грузией должны подписать россияне.

"Если это так и наши граждане подписывают этот документ, совершенно очевидно: это преступление, надо разобраться с этим", – сказал Володин, его цитирует сайт Госдумы РФ.

Таких россиян он обвинил в "предательстве".

"Если задумают назад возвращаться, будут наказаны по законам", – добавил Володин.