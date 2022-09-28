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В России начали составлять списки выезжающих из страны, тех, кто подписал документ о признании РФ агрессором, ждет наказание – спикер Госдумы

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Володин отметил, что на российской границе многие из выезжающих бросают свои автомобили
Володин отметил, что на российской границе многие из выезжающих бросают свои автомобили
Фото: duma.gov.ru

На границе России составляют списки выезжающих из страны граждан. Об этом 28 сентября на заседании Госдумы РФ сообщил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин, пишет "Интерфакс".

При этом он не уточнил, с какой целью власти РФ составляют списки.

Володин добавил, что на российской границе многие из выезжающих бросают свои автомобили. Глава Госдумы РФ предложил "подумать, кому отдать эти машины", – "может, семьям тех ребят, которые поехали воевать".

Володин также прокомментировал документ о признании РФ страной-агрессором, оккупантом Абхазии и Южной Осетии и осуждении военных действий России против независимых государств, который при пересечении границы с Грузией должны подписать россияне.

"Если это так и наши граждане подписывают этот документ, совершенно очевидно: это преступление, надо разобраться с этим", – сказал Володин, его цитирует сайт Госдумы РФ.

Таких россиян он обвинил в "предательстве".

"Если задумают назад возвращаться, будут наказаны по законам", – добавил Володин.

Контекст:

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил, что подписал указ о частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время российские СМИ сообщали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.

Шойгу и Путин утверждали, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт. Однако в указе это не задокументировано, и даже местные власти в РФ признают, что мобилизуют и "граждан, которые не должны призываться".

После объявления Путиным о мобилизации в несколько раз выросли цены на авиабилеты из РФ. На автомобильных КПП на границе России с рядом стран возникли пробки из-за большого количества желающих уехать. В частности, большие скопления машин наблюдались на границе с ФинляндиейМонголиейКазахстаномГрузией.

Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки.

Теги: Россия, Грузия, автомобили, Госдума, граница, мобилизация, предательство, преступление, война России против Украины, Вячеслав Володин, спикер, заседание, россияне
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