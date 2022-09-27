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Россия не будет возвращать сбежавших уклонистов - Минобороны РФ

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Россия не будет ловить уклонистов от мобилизации в других странах, заявили в Минобороны РФ
Россия не будет ловить уклонистов от мобилизации в других странах, заявили в Минобороны РФ
Фото: ЕРА

Граждан России, которые покинули страну после объявления частичной мобилизации, не будут возвращать обратно. Об этом 27 сентября сообщает Министерство обороны РФ в Telegram.

"Минобороны России в рамках проведения частичной мобилизации никаких обращений к государственным органам Республики Казахстан, Грузии, других стран по вопросам якобы принудительного возвращения находящихся там российских граждан в Россию не направляло, не разрабатывало и не планирует", - говорится в сообщении.

Контекст:

21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. 22 сентября "Новая газета. Европа" написала, что в засекреченном пункте указа о мобилизации может фигурировать совсем другая цифра – 1 млн человек.

Россияне из-за объявленной частичной мобилизации спешно решили покинуть страну. Большое скопление машин наблюдалось на границе с ФинляндиейМонголией и Грузией.

Теги: Россия, Грузия, Казахстан, министерство обороны РФ, мобилизация, Минобороны
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