Россия не будет возвращать сбежавших уклонистов - Минобороны РФ

"Минобороны России в рамках проведения частичной мобилизации никаких обращений к государственным органам Республики Казахстан, Грузии, других стран по вопросам якобы принудительного возвращения находящихся там российских граждан в Россию не направляло, не разрабатывало и не планирует", - говорится в сообщении.

Контекст:

21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. 22 сентября "Новая газета. Европа" написала, что в засекреченном пункте указа о мобилизации может фигурировать совсем другая цифра – 1 млн человек.

Россияне из-за объявленной частичной мобилизации спешно решили покинуть страну. Большое скопление машин наблюдалось на границе с Финляндией, Монголией и Грузией.