Зеленский заявил, что мобилизация в России в преддверии псевдореферендумов неслучайна

"Мы видим эти псевдореферендумы на тех территориях, которые Россия хочет "проглотить". И мы знаем, что мобилизация в России объявлена неслучайно именно в преддверии этой новой преступной аннексии", – сказал он.
Зеленский отметил, что цель российских оккупантов очевидна: они хотят забрать в свою армию жителей оккупированной территории. Президент заявил, что Россия хочет заставить сотни тысяч украинцев на оккупированных землях прийти к такому выбору – "либо тебя убьют, либо ты убивай".
По словам президента, нет превентивного санкционного удара, который показал бы России, что ей "не удастся проглотить ни одной части Украины".
21 сентября президент России Владимир Путин объявил, что подписал указ о частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время российские СМИ сообщали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.
С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России: четыре дня люди "голосовали" под присмотром вооруженных лиц, на улицах и на рынках в палатках, на пятый день открылись так называемые участки для голосования.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни фейковые "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины, ни гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий.
Главы МИД "Группы семи" заявили, что не признают результатов "референдумов", которые российские оккупанты начали проводить на захваченных украинских территориях. Президент США Джо Байден назвал голосование "бутафорией".
28 сентября премьер-министр страны Джастин Трюдо сообщил, что правительство Канады не признает результатов российских "референдумов" на временно оккупированных территориях Украины и введет санкции против причастных к ним лиц. Также верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз осуждает проведение Россией незаконных референдумов.