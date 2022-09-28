Зеленский заявил, что мобилизация в России в преддверии псевдореферендумов неслучайна

"Мы видим эти псевдореферендумы на тех территориях, которые Россия хочет "проглотить". И мы знаем, что мобилизация в России объявлена неслучайно именно в преддверии этой новой преступной аннексии", – сказал он.

Зеленский отметил, что цель российских оккупантов очевидна: они хотят забрать в свою армию жителей оккупированной территории. Президент заявил, что Россия хочет заставить сотни тысяч украинцев на оккупированных землях прийти к такому выбору – "либо тебя убьют, либо ты убивай".

По словам президента, нет превентивного санкционного удара, который показал бы России, что ей "не удастся проглотить ни одной части Украины".

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