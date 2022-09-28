Канада введет санкции против России из-за псевдореферендумов в Украине – Трюдо

"Канада не признает и никогда не признает результаты нелегитимных референдумов России или ее попыток незаконной аннексии украинских территорий. Поясню: границы Украины не изменятся. Территория Украины останется за Украиной", – написал он.

Canada does not – and will not ever – recognize the results of Russia’s illegitimate referendums or its attempted, illegal annexation of Ukrainian territories. Let me be clear: Ukraine’s borders will not change. Ukraine’s territory will remain Ukraine’s. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) September 28, 2022

Трюдо отметил, что Канада намерена ввести санкции против лиц и организаций, причастных к этой последней попытке подорвать принципы государственного суверенитета и разделяющих ответственность за продолжающееся кровопролитие по всей Украине.