Канада введет санкции против России из-за псевдореферендумов в Украине – Трюдо

"Канада не признает и никогда не признает результаты нелегитимных референдумов России или ее попыток незаконной аннексии украинских территорий. Поясню: границы Украины не изменятся. Территория Украины останется за Украиной", – написал он.
Canada does not – and will not ever – recognize the results of Russia’s illegitimate referendums or its attempted, illegal annexation of Ukrainian territories. Let me be clear: Ukraine’s borders will not change. Ukraine’s territory will remain Ukraine’s.— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) September 28, 2022
Трюдо отметил, что Канада намерена ввести санкции против лиц и организаций, причастных к этой последней попытке подорвать принципы государственного суверенитета и разделяющих ответственность за продолжающееся кровопролитие по всей Украине.
С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России: четыре дня люди "голосовали" под присмотром вооруженных лиц, на улицах и на рынках в палатках, на пятый день открылись так называемые участки для голосования.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни фейковые референдумы на временно оккупированных территориях Украины, ни гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий. В МИД Украины призвали партнеров осудить намерения РФ провести псевдореферендумы и ввести против нее новые санкции.
Главы МИД "Группы семи" заявили, что не признают результатов "референдумов", которые российские оккупанты начали проводить на захваченных украинских территориях. С похожими заявлениями выступили и отдельные страны, в том числе США – президент Джо Байден назвал голосование "бутафорией".
Евросоюз анонсировал санкции из-за организации "референдумов", Великобритания их уже ввела.