МИД Франции: Если Россия признает результаты псевдореферендумов, будут санкции. Мы уже ведем консультации

"Если Россия проведет, доведет до конца и признает результаты этих незаконных референдумов – будут новые санкции. Санкции, которые Евросоюз и Франция полностью поддержат. [...] Мы уже ведем консультации между странами – членами ЕС, чтобы как можно быстрее согласовать новый пакет санкций", – сказала Колонна.
Это будут как персональные, против ответственных за проведение псевдореферендумов, так и секторальные санкции, под ограничения попадут отрасли, которые ранее не были под санкциями, уточнила министр.
"Франция будет поддерживать Украину столько, сколько нужно. И мы выйдем из этой сложной фазы, которая сейчас, и Франция всегда будет рядом с Украиной", – добавила она.
О том, что ЕС введет ограничения против организаторов псевдореферендумов, заявлял 27 сентября также пресс-секретарь главы внешнеполитического ведомства ЕС Питер Стано.
С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России: четыре дня люди "голосовали" под присмотром вооруженных лиц, на улицах и на рынках в палатках, на пятый день открылись так называемые участки для голосования.
21 сентября президент РФ Владимир Путин говорил, что Россия поддержит "референдумы" и признает их результаты.
Вечером 27 сентября коллаборанты в Херсонской и Запорожской областях, а также боевики "ЛДНР" в Луганской и Донецкой областях объявили "результаты" псевдореферендумов. По их утверждениям, за "присоединение" к РФ высказались от 87% (в Херсонской области) до 99,2% (в Донецкой).
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что результаты "волеизъявления" были известны наперед, и сказал, что единственным рациональным ответом на эти действия РФ должно быть увеличение поддержки Украины от союзников. В частности, он призывает к ужесточению санкций и к изоляции России.
Украина и международное сообщество заранее заявили, что не признают результатов этого незаконного голосования и оно не будет иметь никакой юридической силы с точки зрения международного права. Великобритания уже ввела санкции в связи с "референдумами".