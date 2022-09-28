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ВОЙНА В УКРАИНЕ

МИД Франции: Если Россия признает результаты псевдореферендумов, будут санкции. Мы уже ведем консультации

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Колонна: Франция будет поддерживать Украину столько, сколько нужно. И мы выйдем из этой сложной фазы, которая сейчас
Колонна: Франция будет поддерживать Украину столько, сколько нужно. И мы выйдем из этой сложной фазы, которая сейчас
Фото: ЕРА

В Европейском союзе ведут консультации по восьмому пакету санкций в отношении России за ее агрессию против Украины, Франция поддержит их введение. Об этом министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила 27 сентября в Киеве на совместном брифинге с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, трансляция велась в Facebook МИД Украины.

"Если Россия проведет, доведет до конца и признает результаты этих незаконных референдумов – будут новые санкции. Санкции, которые Евросоюз и Франция полностью поддержат. [...] Мы уже ведем консультации между странами – членами ЕС, чтобы как можно быстрее согласовать новый пакет санкций", – сказала Колонна. 

Это будут как персональные, против ответственных за проведение псевдореферендумов, так и секторальные санкции, под ограничения попадут отрасли, которые ранее не были под санкциями, уточнила министр.

"Франция будет поддерживать Украину столько, сколько нужно. И мы выйдем из этой сложной фазы, которая сейчас, и Франция всегда будет рядом с Украиной", – добавила она. 

О том, что ЕС введет ограничения против организаторов псевдореферендумов, заявлял 27 сентября также пресс-секретарь главы внешнеполитического ведомства ЕС Питер Стано.

Контекст:

С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России: четыре дня люди "голосовали" под присмотром вооруженных лиц, на улицах и на рынках в палатках, на пятый день открылись так называемые участки для голосования.

21 сентября президент РФ Владимир Путин говорил, что Россия поддержит "референдумы" и признает их результаты

Вечером 27 сентября коллаборанты в Херсонской и Запорожской областях, а также боевики "ЛДНР" в Луганской и Донецкой областях объявили "результаты" псевдореферендумов. По их утверждениям, за "присоединение" к РФ высказались от 87% (в Херсонской области) до 99,2% (в Донецкой).

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что результаты "волеизъявления" были известны наперед, и сказал, что единственным рациональным ответом на эти действия РФ должно быть увеличение поддержки Украины от союзников. В частности, он призывает к ужесточению санкций и к изоляции России

Украина и международное сообщество заранее заявили, что не признают результатов этого незаконного голосования и оно не будет иметь никакой юридической силы с точки зрения международного права. Великобритания уже ввела санкции в связи с "референдумами".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Франция, санкции, референдум, МИД Франции, война России против Украины, ограничения, Евросоюз, Катрин Колонна
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