МИД Франции: Если Россия признает результаты псевдореферендумов, будут санкции. Мы уже ведем консультации

Колонна: Франция будет поддерживать Украину столько, сколько нужно. И мы выйдем из этой сложной фазы, которая сейчас Фото: ЕРА

"Если Россия проведет, доведет до конца и признает результаты этих незаконных референдумов – будут новые санкции. Санкции, которые Евросоюз и Франция полностью поддержат. [...] Мы уже ведем консультации между странами – членами ЕС, чтобы как можно быстрее согласовать новый пакет санкций", – сказала Колонна.

Это будут как персональные, против ответственных за проведение псевдореферендумов, так и секторальные санкции, под ограничения попадут отрасли, которые ранее не были под санкциями, уточнила министр.

"Франция будет поддерживать Украину столько, сколько нужно. И мы выйдем из этой сложной фазы, которая сейчас, и Франция всегда будет рядом с Украиной", – добавила она.

О том, что ЕС введет ограничения против организаторов псевдореферендумов, заявлял 27 сентября также пресс-секретарь главы внешнеполитического ведомства ЕС Питер Стано.