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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Война развернулась против России – Ходжес

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Бен Ходжес назвал причины мобилизации в РФ и "референдумов" на оккупированных территориях Украины
Бен Ходжес назвал причины мобилизации в РФ и "референдумов" на оккупированных территориях Украины
Фото: EPA

Успешные действия украинских Вооруженных сил привели в отчаяние российские власти. Об этом рассказал бывший командующий армией США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес в интервью ВВС, опубликованном 29 сентября.

"Конечно, война существенно развернулась против России. Украинские силы получили необратимый импульс из-за ряда факторов. В частности, недавнее контрнаступление, которое началось пару недель назад, конечно, многого достигло. И можно видеть отчаяние Кремля сейчас, этот призыв к частичной мобилизации", – сказал он.

Генерал рассказал, для чего РФ нужны псевдореферендумы, которые она провела на временно оккупированных территориях Украины.

"Эти фиктивные "референдумы" – крайне очевидная попытка Кремля создать повод для своего собственного населения и оправдать то, что они делают на поле боя, чтобы как-то сказать: "Смотрите, это теперь части родины, и мы должны сделать все, чтобы защитить их", – сказал он.

По мнению Ходжеса, в конце концов россияне поймут, что это обман, и это даст обратный эффект тому, чего ждут в Кремле, а именно потерю доверия граждан к власти.

Генерал подчеркнул, что у украинских солдат и украинского народа по сравнению с русскими солдатами и русским населением гораздо сильнее мотивация и желание победить.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Президент Украины Владимир Зеленский 23 сентября сообщил, что за сентябрь на востоке Украины освобождены около 9 тыс. км² территории.

21 сентября Путин в видеообращении заявил, что подписал указ об объявлении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину.

Теги: Россия, референдум, война, оккупация, мобилизация, Бен Ходжес, война России против Украины, контрнаступление
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