Война развернулась против России – Ходжес

Бен Ходжес назвал причины мобилизации в РФ и "референдумов" на оккупированных территориях Украины Фото: EPA

"Конечно, война существенно развернулась против России. Украинские силы получили необратимый импульс из-за ряда факторов. В частности, недавнее контрнаступление, которое началось пару недель назад, конечно, многого достигло. И можно видеть отчаяние Кремля сейчас, этот призыв к частичной мобилизации", – сказал он.

Генерал рассказал, для чего РФ нужны псевдореферендумы, которые она провела на временно оккупированных территориях Украины.

"Эти фиктивные "референдумы" – крайне очевидная попытка Кремля создать повод для своего собственного населения и оправдать то, что они делают на поле боя, чтобы как-то сказать: "Смотрите, это теперь части родины, и мы должны сделать все, чтобы защитить их", – сказал он.

По мнению Ходжеса, в конце концов россияне поймут, что это обман, и это даст обратный эффект тому, чего ждут в Кремле, а именно потерю доверия граждан к власти.

Генерал подчеркнул, что у украинских солдат и украинского народа по сравнению с русскими солдатами и русским населением гораздо сильнее мотивация и желание победить.