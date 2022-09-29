ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В России призвали более 100 тыс. человек с начала мобилизации – Генштаб ВСУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Генштабе рассказали о темпах мобилизации в России
В Генштабе рассказали о темпах мобилизации в России
Фото: EPA

В России с начала мобилизации, объявленной 21 сентября, уже призвали 100 тыс. человек. Об этом сообщил заместитель начальника главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов 29 сентября на брифинге, который транслировался на YouTube-канале "Військове телебачення України".

"В России после объявления частичной мобилизации активно продолжается призыв военнообязанных. К настоящему времени призвано более 100 тыс. из объявленных 300 тыс. человек. Мы понимаем, что объявленная цифра в 300 тыс. – не окончательная. Наиболее вероятно, что численность мобилизованных будет значительно выше", – сообщил он.

Громов отметил, что мобилизация в России началась не 21 сентября, как объявил президент России Владимир Путин, а раньше.

"Об этом свидетельствует информация от более чем от 20 военнослужащих, которые пытались оказывать сопротивление нашим войскам в Харьковской области. В частности, группа мобилизованных, которая попала в наш плен, была призвана 9 сентября", – сказал он.

По словам Громова, уже 13-го и 15 сентября – менее чем через неделю – они были отправлены на территорию Украины. Подготовка и слаживание подразделений не проводились, отметил он.

Контекст:

21 сентября Путин объявил, что подписал указ об объявлении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек.

В отдаленных населенных пунктах РФ мобилизации подлежит все мужское население определенной возрастной категории, без боевого опыта и опыта прохождения военной службы, сообщал Генштаб ВСУ. Российские СМИ писали, что мобилизуют даже людей с инвалидностью и хроническими заболеваниями.

После объявления Путиным мобилизации тысячи россиян решили уехать из страны. В несколько раз выросли цены на авиабилеты из РФ. На автомобильных КПП на границе России с рядом стран возникли пробки из-за большого количества желающих уехать. В частности, большие скопления машин наблюдались на границе с ФинляндиейМонголиейКазахстаномГрузией.

Теги: Россия, Владимир Путин, Генштаб ВСУ, мобилизация, война России против Украины, российские оккупанты, Алексей Громов, россияне
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Горбунов о возвращении Потапа в Украину: Я бы на его месте приехал раньше
Горбунов о возвращении Потапа в Украину: Я бы на его месте приехал раньше
"Встретила бывшего". Дорофеева показала объятия с Позитивом
"Встретила бывшего". Дорофеева показала объятия с Позитивом
Как преодолеть стресс во время войны: продолжаются бесплатные групповые консультации мобильных бригад психологов Фонда Рината Ахметова в областях Украины
Как преодолеть стресс во время войны: продолжаются бесплатные групповые консультации мобильных бригад психологов Фонда Рината Ахметова в областях Украины
Пугачева с детьми покинула РФ – российские СМИ
Пугачева с детьми покинула РФ – российские СМИ
"Ты будешь солдатом оккупационной армии на преступной войне". Роднянский обратился к российским призывникам
"Ты будешь солдатом оккупационной армии на преступной войне". Роднянский обратился к российским призывникам
"Домашний офис". 49-летняя Клум в крошечном бикини снялась вместе с молодым супругом
"Домашний офис". 49-летняя Клум в крошечном бикини снялась вместе с молодым супругом
Бекхэм сделал селфи в чане со льдом
Бекхэм сделал селфи в чане со льдом
"А кого там тогда бомбили?" Макаревич прокомментировал псевдореферендумы во временно оккупированных областях Украины
"А кого там тогда бомбили?" Макаревич прокомментировал псевдореферендумы во временно оккупированных областях Украины
Никитюк показала селфи с отцом
Никитюк показала селфи с отцом
"Больше не могла". Дорофеева высказалась о новом романе и расставании с мужем
"Больше не могла". Дорофеева высказалась о новом романе и расставании с мужем
"Всегда высокий уровень". Белодед снялась в коротких облегающих шортах
"Всегда высокий уровень". Белодед снялась в коротких облегающих шортах
"А где обручальное кольцо?", "Потап, вернись к жене". В сети заподозрили, что Каменских рассталась с мужем
"А где обручальное кольцо?", "Потап, вернись к жене". В сети заподозрили, что Каменских рассталась с мужем
  Умер автор хита Gangsta’s Paradise рэпер Coolio. Видео
  Умер автор хита Gangsta’s Paradise рэпер Coolio. Видео
Наталья Кличко: Я украинка, я знаю, что такое свобода! Я солидарна с женщинами Ирана
Наталья Кличко: Я украинка, я знаю, что такое свобода! Я солидарна с женщинами Ирана
Брат жены принца Уильяма назвал щенка в честь отца Елизаветы II. Животное будет служить поводырем для незрячего человека
Брат жены принца Уильяма назвал щенка в честь отца Елизаветы II. Животное будет служить поводырем для незрячего человека
"Любим и сходим с ума от этих благородных животных". Дочь Ющенко показала младшую дочь верхом на лошади
"Любим и сходим с ума от этих благородных животных". Дочь Ющенко показала младшую дочь верхом на лошади
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Британец, который бросил жену и детей ради беженки из Украины, разорвал отношения с ней, обвинив в неумении употреблять алкоголь (263834)
2
"Невероятно счастливы". Жена Зеленского сообщила, что их дочь стала студенткой (196754)
3
Экс-друг Ани Лорак режиссер Боднарчук: Кому она здесь нахер нужна? Она знает, что ее уже прокляли 10 раз (153341)
4
Уотерс после отмены концертов в Польше из-за антиукраинских высказываний написал открытое письмо Путину (128390)
5
"Я приеду быстро, поверьте мне. Я не боюсь этой поездки". 86-летний Делон отреагировал на предложение Зеленского приехать в Украину (120202)
6
49-летняя Клум без бюстгальтера показала себя со всех сторон (100812)
7
Жена освобожденного из плена командира полка "Азов" Прокопенко снялась на берегу океана в футболке с изображением мужа. Фото (67933)
8
"Залужность фото зашкаливает", "Какое милое лицо и добрые глаза у Залужного". Арестович сделал селфи в обнимку с главнокомандующим ВСУ (46115)
 
 
 
 