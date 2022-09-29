В России призвали более 100 тыс. человек с начала мобилизации – Генштаб ВСУ

"В России после объявления частичной мобилизации активно продолжается призыв военнообязанных. К настоящему времени призвано более 100 тыс. из объявленных 300 тыс. человек. Мы понимаем, что объявленная цифра в 300 тыс. – не окончательная. Наиболее вероятно, что численность мобилизованных будет значительно выше", – сообщил он.
Громов отметил, что мобилизация в России началась не 21 сентября, как объявил президент России Владимир Путин, а раньше.
"Об этом свидетельствует информация от более чем от 20 военнослужащих, которые пытались оказывать сопротивление нашим войскам в Харьковской области. В частности, группа мобилизованных, которая попала в наш плен, была призвана 9 сентября", – сказал он.
По словам Громова, уже 13-го и 15 сентября – менее чем через неделю – они были отправлены на территорию Украины. Подготовка и слаживание подразделений не проводились, отметил он.
21 сентября Путин объявил, что подписал указ об объявлении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек.
В отдаленных населенных пунктах РФ мобилизации подлежит все мужское население определенной возрастной категории, без боевого опыта и опыта прохождения военной службы, сообщал Генштаб ВСУ. Российские СМИ писали, что мобилизуют даже людей с инвалидностью и хроническими заболеваниями.
После объявления Путиным мобилизации тысячи россиян решили уехать из страны. В несколько раз выросли цены на авиабилеты из РФ. На автомобильных КПП на границе России с рядом стран возникли пробки из-за большого количества желающих уехать. В частности, большие скопления машин наблюдались на границе с Финляндией, Монголией, Казахстаном, Грузией.