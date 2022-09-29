В Беларуси готовятся принять 20 тыс. мобилизованных из России – ГУР МО

В результате пополнения соотношение "опытных" и "молодых" военных должно составить один к пяти, отмечают в ГУР.

Для размещения планируется использовать уже имеющиеся военные фонды, а также гражданские помещения и здания. Под эти нужды передают склады, ангары и другие помещения заброшенных сельскохозяйственных и фермерских хозяйств.

По мере увеличения штата подразделения будут использовать российскую военную технику со складов на территории Беларуси. Также планируется передать туда технику и вооружение, снятые с хранения на территории России. Нехватку техники для перевозки личного состава оккупационных войск планируется пополнить за счет мобилизации гражданских грузовых и легковых автомобилей.

Также власти Беларуси дали указание правоохранителям помогать российским коллегам в мобилизации граждан РФ, которые недавно въехали в страну.