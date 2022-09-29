В Беларуси готовятся принять 20 тыс. мобилизованных из России – ГУР МО

В результате пополнения соотношение "опытных" и "молодых" военных должно составить один к пяти, отмечают в ГУР.
Для размещения планируется использовать уже имеющиеся военные фонды, а также гражданские помещения и здания. Под эти нужды передают склады, ангары и другие помещения заброшенных сельскохозяйственных и фермерских хозяйств.
По мере увеличения штата подразделения будут использовать российскую военную технику со складов на территории Беларуси. Также планируется передать туда технику и вооружение, снятые с хранения на территории России. Нехватку техники для перевозки личного состава оккупационных войск планируется пополнить за счет мобилизации гражданских грузовых и легковых автомобилей.
Также власти Беларуси дали указание правоохранителям помогать российским коллегам в мобилизации граждан РФ, которые недавно въехали в страну.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил, что подписал указ об объявлении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек.
В отдаленных населенных пунктах РФ мобилизации подлежит все мужское население определенной возрастной категории, без боевого опыта и опыта прохождения военной службы, сообщал Генштаб ВСУ. Российские СМИ писали, что мобилизуют даже людей с инвалидностью и хроническими заболеваниями.
После объявления Путиным о мобилизации тысячи россиян решили уехать из страны. В несколько раз выросли цены на авиабилеты из РФ. На автомобильных КПП на границе России с рядом стран возникли пробки из-за большого количества желающих уехать. В частности, большие скопления машин наблюдались на границе с Финляндией, Монголией, Казахстаном, Грузией.