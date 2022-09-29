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В Беларуси готовятся принять 20 тыс. мобилизованных из России – ГУР МО

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Часть мобилизованных в РФ отправят в Беларусь
Часть мобилизованных в РФ отправят в Беларусь
Фото: EPA

В Беларуси готовят места для размещения 20 тыс. мобилизованных из России. Они должны пополнить дислоцированные в Беларуси российские подразделения. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО) в Telegram 29 сентября.

В результате пополнения соотношение "опытных" и "молодых" военных должно составить один к пяти, отмечают в ГУР.

Для размещения планируется использовать уже имеющиеся военные фонды, а также гражданские помещения и здания. Под эти нужды передают склады, ангары и другие помещения заброшенных сельскохозяйственных и фермерских хозяйств.

По мере увеличения штата подразделения будут использовать российскую военную технику со складов на территории Беларуси. Также планируется передать туда технику и вооружение, снятые с хранения на территории России. Нехватку техники для перевозки личного состава оккупационных войск планируется пополнить за счет мобилизации гражданских грузовых и легковых автомобилей.

Также власти Беларуси дали указание правоохранителям помогать российским коллегам в мобилизации граждан РФ, которые недавно въехали в страну.

 

Контекст:

21 сентября президент России Владимир Путин объявил, что подписал указ об объявлении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек.

В отдаленных населенных пунктах РФ мобилизации подлежит все мужское население определенной возрастной категории, без боевого опыта и опыта прохождения военной службы, сообщал Генштаб ВСУ. Российские СМИ писали, что мобилизуют даже людей с инвалидностью и хроническими заболеваниями.

После объявления Путиным о мобилизации тысячи россиян решили уехать из страны. В несколько раз выросли цены на авиабилеты из РФ. На автомобильных КПП на границе России с рядом стран возникли пробки из-за большого количества желающих уехать. В частности, большие скопления машин наблюдались на границе с ФинляндиейМонголиейКазахстаномГрузией.

Теги: Россия, Беларусь, мобилизация, вооружение, российские военные
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