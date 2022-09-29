Оккупанты продолжают пополнять подразделения заключенными и неквалифицированными мобилизированными – Генштаб ВСУ

По имеющейся информации, в учебный центр на территории Ростовской области прибыло около 400 заключенных. Их подготовка продлится до 30 сентября этого года.

Россияне продолжают направлять в районы ведения боевых действий только отмобилизованный, низкоквалифицированный личный состав. Так, 26 сентября в Лиман Донецкой области выбыло семь единиц танков, два из которых попали в ДТП во время следования.

"Должной огневой подготовки с применением штатного вооружения танков сформированные экипажи тоже не прошли", – отмечают в Генштабе.

Известно об отправке 27 сентября из Севастополя в Херсонскую область 2 тыс. мобилизованных из Крыма. К тому же военные комиссары на временно оккупированной территории автономной республики Крым получили распоряжение о первоочередности призыва в ряды российских оккупационных войск крымских татар с направлением их в боевые части, выполняющие задачи в районах наиболее интенсивного ведения боевых действий. В течение 26 сентября этого года только в Сакском районе был мобилизован 21 человек указанной национальности.