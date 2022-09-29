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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты продолжают пополнять подразделения заключенными и неквалифицированными мобилизированными – Генштаб ВСУ

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Россияне продолжают направлять в районы ведения боевых действий только отмобилизованный, низкоквалифицированный личный состав
Россияне продолжают направлять в районы ведения боевых действий только отмобилизованный, низкоквалифицированный личный состав
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российское военное руководство продолжает восполнять потери в живой силе, комплектуя свои подразделения за счет заключенных. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ в Facebook.

По имеющейся информации, в учебный центр на территории Ростовской области прибыло около 400 заключенных. Их подготовка продлится до 30 сентября этого года.

Россияне продолжают направлять в районы ведения боевых действий только отмобилизованный, низкоквалифицированный личный состав. Так, 26 сентября в Лиман Донецкой области выбыло семь единиц танков, два из которых попали в ДТП во время следования.

"Должной огневой подготовки с применением штатного вооружения танков сформированные экипажи тоже не прошли", – отмечают в Генштабе.

Известно об отправке 27 сентября из Севастополя в Херсонскую область 2 тыс. мобилизованных из Крыма. К тому же военные комиссары на временно оккупированной территории автономной республики Крым получили распоряжение о первоочередности призыва в ряды российских оккупационных войск крымских татар с направлением их в боевые части, выполняющие задачи в районах наиболее интенсивного ведения боевых действий. В течение 26 сентября этого года только в Сакском районе был мобилизован 21 человек указанной национальности.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid033cVhC5J4TBkL8cmpHxPM1Hv8ozEJNS9B9enjQdLePZZeNjhkY3Kz2YFXVoAhuXKul

Контекст:

21 сентября президент России Владимир Путин объявил, что подписал указ о частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ сообщали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек

Шойгу и Путин утверждали, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт. Однако в указе это не задокументировано, и даже местные власти в РФ признают, что мобилизуют и "граждан, которые не должны призываться".

До сих пор в России проводили скрытую мобилизацию. По данным СМИ и правозащитников, на войну в Украине вербуют заключенных в колониях, обвиняемых, находящихся в СИЗОбездомных

Также оккупанты устроили принудительную мобилизацию на временно занятых ими территориях Донецкой и Луганской областей, неоднократно сообщала украинская разведка.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Крым, Украина, ДТП, Севастополь, война, Генштаб ВСУ, крымские татары, Херсонская область, заключенные, мобилизация, Ростовская область, война России против Украины
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