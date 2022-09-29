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ВОЙНА В УКРАИНЕ

От обстрелов оккупантов за сутки пострадали 28 населенных пунктов – Генштаб ВСУ

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Оккупанты продолжают разрушать жилье и гражданскую инфраструктуру в Украине
Оккупанты продолжают разрушать жилье и гражданскую инфраструктуру в Украине
Фото: EPA

За минувшие сутки российские оккупанты нанесли три ракетных и восемь авиационных ударов. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ в Facebook.

Также российские войска за сутки совершили более 82 обстрелов из реактивных систем залпового огня по военным и гражданским объектам на территории Украины.

От ударов армии РФ пострадали более 28 населенных пунктов. В частности, Северск, Юрьевка, Марьинка (Донецкая область), Белогоровка (Луганская область),  Кривой Рог, Высшетарасовка (Днепропетровская область), Николаев и Терновые Поды (Николаевская область).

По информации украинских военных, россияне вели обстрелы из танков, минометов и артиллерии разных типов:

  • на северском направлении – в районах населенных пунктов Сеньковка и Блешня Черниговской области, а также Середина-Буда, Гаврилова Слобода, Хлебороб, Миропольское и Рясное Сумской области;
  • на слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Стрелечья, Сосновка, Красное, Грушевка, Сеньково, Двуречная и Колодезное;
  • на краматорском направлении – в районах населенных пунктов Новоселовка, Старый Караван, Щурово, Закотное, Диброва, Озерное и Верхнекаменское;
  • на бахмутском направлении – Соледар, Бахмут, Бахмутское, Одрадовка, Зайцево, Веселая Долина, Торецк, Опытное, Ивановское, Яковлевка, Белогоровка и Веселое;
  • на авдеевском направлении – Авдеевка, Бердычи, Пески, Первомайское и Марьинка.
  • на новопавловском и запорожском направлениях армия РФ активных действий не вела. Однако стреляла из артиллерии недалеко от Новоукраинки, Нескучного, Времьевки, Железнодорожного, Гуляйполя, Чаривного, Червоного, Новополя и Успеновки.
  • На южнобужском направлении обстрелам подверглись районы около 25 населенных пунктов вдоль линии столкновения. С целью ведения разведки, корректировки огня и ударов по объектам гражданской инфраструктуры оккупанты на данном направлении совершили более 45 вылетов БПЛА.

На волынском и полесском направлениях обстановка существенно не изменилась, отмечается в сводке.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid033cVhC5J4TBkL8cmpHxPM1Hv8ozEJNS9B9enjQdLePZZeNjhkY3Kz2YFXVoAhuXKul

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Президент Украины Владимир Зеленский 23 сентября сообщил, что за сентябрь на востоке Украины освобождены около 9 тыс. км² территории.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Николаев, Кривой Рог, война, Генштаб ВСУ, Северск, Марьинка, Соледар, Авдеевка, Пески, Опытное, обстрелы, война России против Украины, Бахмут, Торецк, российские оккупанты
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