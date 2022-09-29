От обстрелов оккупантов за сутки пострадали 28 населенных пунктов – Генштаб ВСУ

Оккупанты продолжают разрушать жилье и гражданскую инфраструктуру в Украине Фото: EPA

Также российские войска за сутки совершили более 82 обстрелов из реактивных систем залпового огня по военным и гражданским объектам на территории Украины.

От ударов армии РФ пострадали более 28 населенных пунктов. В частности, Северск, Юрьевка, Марьинка (Донецкая область), Белогоровка (Луганская область), Кривой Рог, Высшетарасовка (Днепропетровская область), Николаев и Терновые Поды (Николаевская область).

По информации украинских военных, россияне вели обстрелы из танков, минометов и артиллерии разных типов:

на северском направлении – в районах населенных пунктов Сеньковка и Блешня Черниговской области, а также Середина-Буда, Гаврилова Слобода, Хлебороб, Миропольское и Рясное Сумской области;

– в районах населенных пунктов Сеньковка и Блешня Черниговской области, а также Середина-Буда, Гаврилова Слобода, Хлебороб, Миропольское и Рясное Сумской области; на слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Стрелечья, Сосновка, Красное, Грушевка, Сеньково, Двуречная и Колодезное;

– в районах населенных пунктов Стрелечья, Сосновка, Красное, Грушевка, Сеньково, Двуречная и Колодезное; на краматорском направлении – в районах населенных пунктов Новоселовка, Старый Караван, Щурово, Закотное, Диброва, Озерное и Верхнекаменское;

– в районах населенных пунктов Новоселовка, Старый Караван, Щурово, Закотное, Диброва, Озерное и Верхнекаменское; на бахмутском направлении – Соледар, Бахмут, Бахмутское, Одрадовка, Зайцево, Веселая Долина, Торецк, Опытное, Ивановское, Яковлевка, Белогоровка и Веселое;

– Соледар, Бахмут, Бахмутское, Одрадовка, Зайцево, Веселая Долина, Торецк, Опытное, Ивановское, Яковлевка, Белогоровка и Веселое; на авдеевском направлении – Авдеевка, Бердычи, Пески, Первомайское и Марьинка.

– Авдеевка, Бердычи, Пески, Первомайское и Марьинка. на новопавловском и запорожском направлениях армия РФ активных действий не вела. Однако стреляла из артиллерии недалеко от Новоукраинки, Нескучного, Времьевки, Железнодорожного, Гуляйполя, Чаривного, Червоного, Новополя и Успеновки.

армия РФ активных действий не вела. Однако стреляла из артиллерии недалеко от Новоукраинки, Нескучного, Времьевки, Железнодорожного, Гуляйполя, Чаривного, Червоного, Новополя и Успеновки. На южнобужском направлении обстрелам подверглись районы около 25 населенных пунктов вдоль линии столкновения. С целью ведения разведки, корректировки огня и ударов по объектам гражданской инфраструктуры оккупанты на данном направлении совершили более 45 вылетов БПЛА.

На волынском и полесском направлениях обстановка существенно не изменилась, отмечается в сводке.